Lazio, l’augurio speciale di Romulo per Manzini FOTO

Romulo, ex terzino della Lazio, ha dedicato un messaggio speciale a Manzini, nel giorno del suo compleanno

79 anni per Maurizio Manzini: lo storico Team Manager della Lazio. Dedizione ed amore incondizionato per i colori biancocelesti, precisione e rispetto: caratteristiche che impressionano chiunque ci entri in contatto. Come Romulo, ex terzino della Lazio che a Roma ha passato solo metà stagione, un tempo però sufficiente per legarsi alla storica figura, come testimonia il messaggio che gli ha dedicato per il compleanno:

«Ci sono delle persone che ti rimangono dentro, tu sei una di queste Maurizio. La tua professionalità, il tuo impegno, ma soprattutto i tuoi valori umani sono plausibili!», si legge su Instagram.