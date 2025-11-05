Lazio, la squadra è sempre più in crescita. Sentite cosa ha detto quell'opinionista sportivo! - Lazio News 24

Impallomeni: «La Lazio di Sarri cresce, ora è una vera squadra»

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni ha analizzato gli ultimi risultati della Lazio, sottolineando la crescita della squadra guidata da Maurizio Sarri. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Pisa, la Lazio ha reagito con una vittoria convincente contro il Cagliari, dimostrando solidità, compattezza e una nuova consapevolezza dei propri mezzi.

Impallomeni ha espresso grande fiducia nel progetto biancoceleste:

«La Lazio è una buona squadra, a cui ho sempre creduto. Sarri, nell’emergenza, si è dimostrato saggio e flessibile. Anche con diverse assenze, la Lazio continua a giocare da squadra, mantenendo equilibrio e identità. Si nota una crescita evidente, anche dal punto di vista difensivo: è da tempo che la Lazio non subisce gol, e questo è un segnale molto positivo.»

Secondo Impallomeni, la mano di Sarri è ormai visibile in ogni reparto. La Lazio ha ritrovato quella solidità che in passato era mancata, mostrando un’organizzazione difensiva più compatta e una migliore gestione del pallone. Il tecnico toscano, noto per il suo gioco offensivo e per la cura dei dettagli, ha saputo adattarsi alle difficoltà del momento, dimostrando una notevole capacità di lettura delle partite.

«Sarri ha dato equilibrio alla Lazio. Si è partiti tra mille polemiche e in un clima non facile, ma la squadra ha risposto con maturità. Non era l’atmosfera ideale per lavorare, eppure la Lazio ha saputo isolarsi e concentrarsi sull’obiettivo. Credo che Sarri abbia inviato un messaggio forte al gruppo: compattezza, unità e spirito di sacrificio.»

L’analisi di Impallomeni conferma che la Lazio sta attraversando una fase di evoluzione importante. Dopo un inizio di stagione altalenante, la squadra sembra aver trovato una nuova direzione, frutto del lavoro quotidiano di Sarri e della risposta dei giocatori.

I tifosi biancocelesti possono dunque guardare con ottimismo al futuro: la Lazio appare più consapevole, solida e determinata, pronta a competere per le posizioni di vertice e a dimostrare, ancora una volta, che il progetto tecnico impostato da Sarri è sulla strada giusta.