Lazio, la carica social: «Il cammino continua…» FOTO

Lazio, poche ore separano i biancocelesti di mister Inzaghi dalla gara del Tardini contro il Parma di D’Aversa

Alle 18:00 al Tardini Parma e Lazio scenderanno in campo per un match dal valore altissimo per la squadra di Inzaghi. La terza partita in una settimana molto impegnativa per i biancocelesti che questo pomeriggio hanno una grande chance visto anche il risultato della Juventus di ieri.

La società sui social ha voluto dare la carica in vista del match: «Terza gara in una settimana. Il cammino continua».