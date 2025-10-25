Lazio Juventus, Zaccagni suona la carica! Squadra pronta a dare il massimo: «Questa settimana abbiamo lavorato molto bene»

Lazio Juventus, Zaccagni suona la carica in vista del big-match! Squadra pronta a dare il massimo. Le sue parole nell’intervista a Dazn

Davanti a oltre 55.000 tifosi, Lazio e Juventus si preparano a scendere in campo all’Olimpico in una sfida fondamentale per i biancocelesti, che vogliono tornare a vincere dopo il pareggio contro l’Atalanta. Il match, valido per la Serie A, è cruciale per le ambizioni della squadra di Maurizio Sarri, che cercherà di approfittare del supporto del proprio pubblico per ottenere tre punti vitali.

A poche ore dal fischio d’inizio, Mattia Zaccagni, uno dei protagonisti in campo, ha voluto inviare un messaggio ai tifosi della Lazio, sottolineando l’importanza del loro sostegno. «I tifosi della Lazio sono diversi, sono speciali e anche domani saranno presenti. Per noi sarà fondamentale dare tutto sul campo, questo glielo promettiamo», ha dichiarato l’attaccante biancoceleste, concludendo con un ringraziamento sentito ai sostenitori.

Sulla sfida contro la Juventus, Zaccagni ha aggiunto: «Questa settimana abbiamo lavorato molto bene con il mister. Affrontiamo una grandissima squadra, forte fisicamente e tecnicamente. Dovremo dare il massimo». Il messaggio di Zaccagni è chiaro: la Lazio è pronta a lottare con tutte le forze, consapevole della forza dell’avversario, ma determinata a fare bene davanti al proprio pubblico.

