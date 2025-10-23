Lazio Juventus, la crisi di risultati non ferma il tifo! Volano le vendite per il big-match di campionato: attesi oltre 50.000 spettatori all’Olimpico

Lazio Juventus, la crisi di risultati non ferma il tifo biancoceleste! Volano le vendite per il big-match di campionato all’Olimpico

L’attesa cresce e i numeri parlano chiaro: lo Stadio Olimpico si prepara a un’altra serata da tutto esaurito per il big match tra Lazio e Juventus. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, il dato relativo ai biglietti venduti continua ad aumentare di ora in ora. A ieri, erano già 21.600 i tagliandi staccati, cifra che comprende anche le presenze dei tifosi bianconeri in trasferta e dei sostenitori biancocelesti che hanno aderito alla promo “Pack 3 Partite”, valida anche per le gare casalinghe contro Cagliari e Lecce.

Sommando questo numero ai circa 26.000 abbonati stagionali, e tenendo conto dell’esclusione degli “Aquilotti” (che nei big match hanno solo il diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto), il totale complessivo delle presenze si avvicina già ai 48.000 spettatori. Un dato che testimonia il grande entusiasmo attorno alla sfida contro la Vecchia Signora, in programma domenica sera all’Olimpico.

Il club biancoceleste si aspetta di superare quota 50.000 presenze entro il weekend, complice anche il fascino della sfida e il ritorno in casa dopo le ultime trasferte. L’obiettivo è quello di creare un’atmosfera calda e di spingere la squadra di Maurizio Sarri verso una prestazione di livello contro una diretta rivale di classifica.

Resta comunque difficile pensare di replicare il record registrato lo scorso maggio, quando per un Lazio-Juve che valeva punti pesanti in chiave europea, l’Olimpico toccò il picco di 60.500 spettatori. Tuttavia, i numeri attuali confermano ancora una volta la passione del popolo biancoceleste e la forza del legame tra la squadra e i suoi tifosi, pronti a colorare lo stadio di biancoceleste per una notte di grande calcio.

