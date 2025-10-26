Lazio Juventus, disagi all’ingresso dello Stadio Olimpico: tifosi in fila fino a ridosso del fischio d’inizio

Lazio Juventus, disagi all’ingresso dello Stadio Olimpico. Pre-partita travagliato per i tifosi a causa di lunghe code e rallentamenti ai controlli di sicurezza

Il pre-partita di Lazio-Juventus, che avrebbe dovuto essere un evento emozionante per i tifosi biancocelesti, è stato segnato da disagi imprevisti all’ingresso dello Stadio Olimpico di Roma. I tifosi della Lazio, accorsi in massa per supportare la loro squadra nel big match contro i bianconeri, hanno incontrato notevoli difficoltà nel raggiungere i loro posti sugli spalti.

Le problematiche sono cominciate già durante i controlli di sicurezza. Secondo quanto segnalato da numerosi tifosi, l’apertura di un solo ingresso per il Settore Distinti Nord-Est e la Tribuna Tevere ha causato lunghe code e un significativo rallentamento nell’accesso all’impianto. A meno di un’ora dal fischio d’inizio, molte persone si trovavano ancora in fila, preoccupate di non riuscire ad entrare in tempo per l’inizio della partita. L’affollamento davanti ai cancelli ha creato una situazione di disagio che, come denunciato dai tifosi, non è affatto normale per una partita di calcio di tale rilevanza.

Questi disagi logistici hanno inevitabilmente influito sull’atmosfera prima del match, con molti tifosi visibilmente frustrati per la gestione dell’accesso all’evento. Un’esperienza che, purtroppo, ha lasciato una nota amara prima di una delle sfide più attese della stagione.