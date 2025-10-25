Connect with us

Lazio Juve, Sarri alle prese col rebus terzini: chance dal 1’ per Isaksen, conferma per Basic! Le ultimissime

Gregucci, esordio subito da protagonista per l'ex calciatore della Lazio sulla panchina della Sampdoria! Ecco cosa è successo

Lazio Juve, le probabili formazioni per il match di Serie A: le possibili scelte dei due tecnici

Dagli anni alla Lazio alle tensioni in Arabia: Inzaghi e Conceicao ancora ai ferri corti! Ecco cosa è successo

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio Juve, emergenza sulle fasce per Sarri: Isaksen debutta titolare, Basic resta in mezzo. Le ultimissime sui biancocelesti

I principali dubbi di Sarri riguardano le corsie esterne. Tavares si è fermato, Pellegrini è appena rientrato dall’infortunio e Marusic non è al meglio per via della febbre: dalla scelta di chi presidierà quella fascia dipendono anche le altre mosse difensive.

Pellegrini, reduce dal trauma contusivo-distorsivo al ginocchio, spinge per ottenere subito una chance. In alternativa, Sarri potrebbe affidarsi a Marusic a sinistra con uno tra Lazzari e Hysaj a destra, oppure riproporre Provstgaard largo come già accaduto nel finale di Bergamo. Una decisione che resta in bilico fino all’ultimo.

Per il resto, la formazione è praticamente definita e condizionata dall’infermeria: Basic completa il centrocampo con Guendouzi e Cataldi, mentre davanti Isaksen è pronto all’esordio da titolare accanto a Dia e Zaccagni. Inamovibili la coppia centrale Gila-Romagnoli e Provedel tra i pali.

L’elenco degli indisponibili resta lungo: oltre a Tavares (lesione di basso grado secondo il comunicato, ma per Sarri si tratterebbe di semplice affaticamento), mancano Rovella, Castellanos, Cancellieri, Dele-Bashiru e Gigot.

