 Mattei avverte: «Isaksen Mvp! La Juve doveva finire in 9...»
Lazio Juve, Mattei avverte: «Isaksen li ha fatti impazzire! Si può cambiare la stagione se arrivano questi risultati. I bianconeri dovevano finire in 9...»

Lazio, cosa bisogna fare per avere più continuità. Ecco una soluzione

Esonero Tudor, il tecnico ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus: tra i suoi possibili sostituti spunta anche il nome di un ex Lazio! Ecco chi è

Pisa Lazio, è già tempo di campionato! Sarri studia l'undici per il turno infrasettimanale. Le probabili formazioni per il match

Lazio Juventus, arriva la decisione dell'Aia su Colombo! L'arbitro sarà fermato dopo la performance del match dell'Olimpico

Published

2 ore ago

Lazio Juve, Mattei avverte tutti a Radiosei sulla prestazione di Isaksen contro i bianconeri. Per lui possibile la svolta e sull’arbitraggio…

In un intervento su Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato il significativo successo della Lazio sulla Juventus, mettendo in evidenza l’importanza delle prossime due gare contro Pisa e Cagliari per il prosieguo della stagione biancoceleste. Il commento di Mattei si è concentrato anche sul rendimento della squadra di Maurizio Sarri, evidenziando le prestazioni individuali e la mentalità mostrata contro i bianconeri.

Sulla vittoria contro la Juventus – «Era una partita da tripla. La Juventus è stata a metà tra quella non vista a Como e quella di Madrid. La Lazio l’ha battuta perché ha dato il 110%. Lo stesso Sarri parlando di Isaksen ha detto che lo aveva visto bene ma non si aspettava una prova simile. La squadra è andata oltre le più rosee aspettative, la Juve ha fatto meno e i biancocelesti hanno vinto con merito».

Sui migliori in campo – «Migliore in campo? Il premio è andato a Basic perché ha segnato, ma per me è stato Isaksen, che ha fatto impazzire i bianconeri; è stato decisivo per rendere la vita impossibile alla loro difesa. Chi punta l’avversario fa la differenza, infatti la Juve era pericolosa quando aveva palla Conceicao. In questo il danese è più avanti rispetto a Cancellieri che va sugli spazi».

Sulle prossime partite – «La Lazio può cambiare questa stagione se fa 6 punti nelle prossime 2, contro Pisa e Cagliari. Ieri c’è stato grande dispendio di energie. Questa Lazio ha dei limiti tecnici, ma se si applica può raggiungere certi risultati; c’è da evitare il rischio di sentirsi superiori come accaduto in casa del Sassuolo».

Sui possibili errori arbitrali – «Ieri la Juve doveva finire in 9, o almeno in 10. In questa epoca da Var poi il contatto GilaConceicao era da rigore».

Sulla partita contro il Pisa – «Pisa-Lazio è più difficile da preparare di Lazio-Juventus, perché se l’approccio sarà sbagliato come a Como o come a Reggio Emilia, si rischia. Se si approccia come ieri, la gara diventa più che abbordabile».

Sull’espressione di Sarri – «Il sorriso di Sarri al triplice fischio raramente gliel’ho visto perché è sempre molto concentrato sulla partita, ma credo sia il sorriso di chi ha visto la sua squadra giocare come voleva».

