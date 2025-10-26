Lazio Juve, ecco le ultimissime dei bianconeri. Scelta importante per la porta?

Lazio Juve, ecco le ultime scelte della squadra bianconera in vista della sfida di stasera

Tutto è pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il calcio d’inizio della sfida tra Lazio Juve, in programma alle ore 20:45. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, ma soprattutto per la Juventus di Igor Tudor, che cerca con urgenza una vittoria per allontanare i fantasmi delle recenti sconfitte. I bianconeri arrivano da un passo falso in Champions League contro il Real Madrid e dalla sconfitta in campionato contro il Como, risultati che hanno creato un clima di tensione nello spogliatoio.

In vista del match di questa sera, Tudor sta valutando alcune scelte importanti. Tra queste, spicca l’ipotesi di concedere un turno di riposo a Kenan Yildiz, ma non è l’unico elemento su cui il tecnico sta riflettendo. La decisione più sorprendente potrebbe riguardare il ruolo del portiere. Michele Di Gregorio, protagonista indiscusso della notte europea a Madrid, potrebbe partire dalla panchina. Al Bernabeu, infatti, Di Gregorio aveva compiuto interventi straordinari, tenendo in vita la Juventus nonostante la superiorità spagnola, e meritando gli applausi di tifosi e media. Tuttavia, nulla ha potuto sul gol decisivo di Bellingham, che ha deciso l’incontro.

La logica del turnover, necessaria per gestire il calendario fitto di impegni, potrebbe spingere Tudor a dare fiducia a Mattia Perin tra i pali. L’ex portiere del Genoa non è una semplice riserva: ha dimostrato in più occasioni solidità, leadership e affidabilità, caratteristiche fondamentali per affrontare una partita complessa come quella contro la Lazio. Tudor ha più volte ribadito la sua stima nei confronti di Perin, sottolineando la sua importanza nello spogliatoio e definendolo uno dei leader della squadra.

La sfida di questa sera, dunque, si annuncia più che mai delicata. La Juventus dovrà affrontare la Lazio con equilibrio, cercando di bilanciare l’esigenza di risultato con la gestione fisica dei giocatori. La partita Lazio Juve rappresenta non solo una prova di forza sul campo, ma anche un banco di prova per le scelte tattiche di Tudor e per la tenuta mentale della squadra. La presenza di Perin tra i pali potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per garantire sicurezza alla difesa bianconera e affrontare con determinazione la difficile trasferta romana.

In sintesi, la serata dello Stadio Olimpico si preannuncia ricca di tensione e spunti interessanti. La partita Lazio Juve non è soltanto un confronto tra due squadre, ma una vera e propria sfida strategica per misurare la profondità della rosa e la capacità del tecnico di gestire al meglio risorse e pressioni.

