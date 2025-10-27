Lazio Juve, continuano le polemiche sull'arbitro. La situazione raccontata da quel giornalista - Lazio News 24

Lazio, contro la Juve le polemiche non finiscono qui. Ecco la situazione attuale raccontata dal giornalista

Il giornalista Giulio Cardone ha recentemente rilasciato un’intervista a Radiosei, in cui ha analizzato diversi temi riguardanti la Lazio, dal match contro la Juventus alle prestazioni dei singoli giocatori, fino all’importanza di ottenere punti contro il Pisa. L’occasione è servita per fare il punto su alcuni aspetti chiave della stagione biancoceleste e delle dinamiche interne della squadra.

Partendo dalla partita Lazio-Juventus, Cardone ha commentato il comportamento dell’arbitro: «L’arbitro non ha avuto il coraggio di espellere un giocatore della Juventus in difficoltà. Questo dimostra come certe decisioni arbitrali possano influire sulla partita e, inevitabilmente, sulla Lazio. È un segnale importante sulla personalità della classe arbitrale, e fa riflettere su come la Lazio debba affrontare simili situazioni».

Sul fronte delle dichiarazioni di Mario Gila riguardo al rinnovo di contratto, Cardone ha offerto un’analisi lucida: «Gila sostiene che nessuno lo abbia contattato, ma la società ribadisce una posizione diversa. Le parole vanno sempre filtrate. La sua scadenza è nel 2027, e gli agenti non hanno fretta di rinnovare. La Lazio ha provato a chiudere già in estate, quando c’è stata una proposta importante dal Bournemouth, ma la volontà della società è chiara: trattenere un giocatore prezioso per il progetto biancoceleste».

Cardone ha poi esaltato le prestazioni di Toma Basic e Gustav Isaksen: «Il migliore in campo per la Lazio ieri? Senza dubbio Basic, la sua storia è una favola di rivincita, e Isaksen, che ha giocato una partita straordinaria. Ha costretto Tudor a modificare le marcature, ha duettato alla perfezione con Lazzari e ha subito numerosi falli, dimostrando quanto sia determinante per la Lazio».

Infine, Cardone ha sottolineato l’importanza della prossima sfida contro il Pisa: «Una vittoria a Pisa potrebbe cambiare completamente la stagione della Lazio. Non è una partita semplice, perché si gioca con la stessa squadra e le stesse pressioni, ma vincere lì darebbe un valore aggiunto al successo ottenuto ieri. La Lazio ha l’occasione di dimostrare continuità e determinazione, e questi tre punti potrebbero essere fondamentali per il prosieguo del campionato».

In sintesi, l’intervista di Cardone mette in luce il ruolo cruciale dei giocatori e delle scelte arbitrali, evidenziando come la Lazio stia lottando per consolidare il proprio percorso in campionato e per ottenere risultati significativi anche fuori casa.

