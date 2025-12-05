Lazio, non solo Zaccagni: altri due calciatori nei radar di Gattuso per i play-off di marzo. Ecco di chi si tratta

Lazio, Gattuso guarda con attenzione in casa biancoceleste. Zaccagni sembra avere il posto assicurato. Con lui in corsa anche Rovella e Cancellieri

Con l’avvicinarsi dei playoff di marzo, l’attenzione attorno alla Nazionale italiana cresce di giorno in giorno. Gennaro Gattuso, chiamato a guidare l’Italia verso la qualificazione al prossimo Mondiale, sta studiando con cura ogni dettaglio in vista della delicatissima semifinale contro l’Irlanda del Nord e dell’eventuale finale contro la vincente tra Galles e Bosnia. Il commissario tecnico è al lavoro per definire la lista dei convocati, valutando la possibilità di organizzare anche uno stage prima della partita decisiva. In questo quadro, una delle squadre più monitorate dal ct è senza dubbio la Lazio.

Gattuso guarda con particolare interesse a quanto accade a Formello, dove Sarri sta lavorando per dare continuità alla crescita dei suoi uomini. La Lazio, come spesso accade negli ultimi anni, può rappresentare un serbatoio prezioso di calciatori utili al progetto azzurro, grazie alla qualità del suo organico e alla capacità del tecnico biancoceleste di valorizzare diversi profili. Per questo motivo, nessun giocatore della Lazio viene considerato fuori corsa a priori: lo staff della Nazionale sta valutando ogni possibile candidatura, soprattutto in un momento della stagione in cui le gerarchie possono ancora mutare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino della Nazionale ci sono tre nomi in particolare: Matteo Cancellieri, Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni. Quest’ultimo, autore di prestazioni sempre più convincenti, sembra avere un posto praticamente assicurato per i playoff, grazie alla sua continuità, alla duttilità tattica e alla capacità di incidere anche nelle partite più complicate. Il suo ruolo nella Lazio, unito alla crescente maturità tecnica, lo rende un candidato naturale per il gruppo azzurro.

Più aperta, invece, la situazione riguardante Cancellieri e Rovella. Entrambi sono monitorati con grande interesse da Gattuso, che ne apprezza le qualità ma attende conferme importanti negli ultimi mesi prima dei playoff. Cancellieri, con la sua velocità e la sua imprevedibilità, può diventare un’arma preziosa se riuscirà a ritagliarsi maggiore spazio nella Lazio. Rovella, dal canto suo, rappresenta un profilo ideale per dare equilibrio alla mediana, ma la sua convocazione dipenderà dalla continuità di rendimento e dalle condizioni fisiche.

La Lazio, dunque, si conferma una delle squadre più osservate in vista della sosta di marzo. Mentre Gattuso prepara il piano per il Mondiale, la formazione di Sarri potrebbe fornire un contributo fondamentale alla causa azzurra.