Isaksen è pronto a prendersi la Lazio. Come sta ad oggi l'attaccante biancoceleste? - Lazio News 24

Lazio, Isaksen è guarito: Sarri lo ritrova dopo due mesi. La situazione attuale

Buone notizie in arrivo da Formello per la Lazio e per Maurizio Sarri. Durante la sosta per le nazionali, il tecnico biancoceleste ha potuto finalmente accogliere un ritorno importante: quello di Gustav Isaksen, fermo da quasi due mesi a causa della mononucleosi. Il giovane attaccante danese ha finalmente superato la fase critica della malattia e ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, portando a termine quattro sedute complete a partire da mercoledì.

Il recupero di Isaksen rappresenta un segnale significativo per la Lazio, che finora aveva potuto contare solo parzialmente sull’ex Midtjylland. Il suo avvio in biancoceleste era stato condizionato da problemi fisici e, soprattutto, dalla lunga inattività dovuta alla malattia infettiva che lo ha tenuto lontano dal gruppo e dal campo. Ora, finalmente negativizzato, Isaksen scalpita per tornare protagonista.

Con la sfida contro il Sassuolo all’orizzonte, in programma dopo la sosta, Sarri potrà avere nuovamente a disposizione un’alternativa importante per il reparto offensivo. Il danese, arrivato con grandi aspettative in estate, è deciso a recuperare il tempo perso e a guadagnarsi un posto nelle rotazioni offensive della Lazio, che finora ha faticato a trovare continuità nelle prestazioni.

Isaksen è un profilo che Sarri apprezza per caratteristiche tecniche e atletiche: velocità, dribbling e capacità di aggredire la profondità, qualità che possono tornare utili soprattutto contro squadre chiuse, come si prevede sarà il Sassuolo. Il tecnico toscano, noto per la sua rigidità tattica e per la richiesta di un gioco codificato, ha bisogno di certezze in fase offensiva, e il reintegro del danese potrebbe rappresentare una risorsa in più nella fase più intensa del calendario.

In attesa del rientro dei nazionali, la Lazio continua a lavorare a ranghi ridotti, ma l’infermeria inizia finalmente a svuotarsi. E tra i recuperi più attesi c’era proprio quello di Isaksen, pronto ora a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura in biancoceleste. Dopo un inizio complicato, l’attaccante danese vuole dimostrare il proprio valore e diventare finalmente una risorsa stabile per Sarri.

Con il ritorno di Isaksen, la Lazio ritrova uno dei suoi investimenti più promettenti. E il tecnico toscano, ora, ha un’arma in più per affrontare il prossimo ciclo di partite decisive.