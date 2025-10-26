Lazio, Isaksen pronto al grande riscatto contro la Juve. La situazione attuale

Lazio, Isaksen alla prova Juventus: il danese vuole prendersi tutto. La situazione

Per Gustav Isaksen, la sfida tra Lazio e Juventus rappresenta molto più di una semplice partita. È la grande occasione per rilanciarsi, riconquistare una maglia da titolare e superare Matteo Cancellieri nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Dopo settimane difficili, condizionate da problemi fisici e da una concorrenza crescente, il talento danese è pronto a dimostrare il suo valore proprio nella notte più attesa dell’Olimpico.

L’inizio di stagione di Isaksen non è stato semplice. La mononucleosi lo ha frenato nel momento in cui doveva inserirsi nei meccanismi della Lazio, rallentando il suo adattamento al calcio italiano e al gioco rigoroso di Sarri. Nel frattempo, Cancellieri si è messo in mostra con prestazioni convincenti, guadagnandosi spazio e fiducia. Ora, però, tocca al danese rispondere sul campo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il match Lazio-Juventus potrebbe essere la svolta per Isaksen. Sarri lo ha provato titolare negli ultimi allenamenti, segno che il tecnico biancoceleste vuole dargli fiducia. In questa stagione, l’esterno danese ha raccolto appena 110 minuti complessivi, di cui 74 nella sfida contro l’Atalanta, ma la sensazione è che il suo momento sia finalmente arrivato.

Nello scorso campionato, con la maglia del Midtjylland, Isaksen aveva brillato proprio nelle partite di prestigio: le sue prestazioni contro il Napoli in Europa League e contro il Viktoria Plzen avevano attirato l’attenzione degli osservatori della Lazio, che in estate hanno deciso di puntare su di lui. Rapidità, dribbling e capacità di incidere nell’uno contro uno sono le qualità che Sarri vuole ritrovare nel suo gioco offensivo, troppo spesso privo di imprevedibilità nelle ultime settimane.

Per la Lazio, la gara con la Juventus è un banco di prova importante anche a livello mentale. Dopo un avvio di campionato altalenante, il tecnico toscano cerca conferme e nuovi protagonisti in grado di dare linfa alla manovra offensiva. Isaksen potrebbe essere la carta giusta per sorprendere i bianconeri, sfruttando la sua velocità e la voglia di riscatto.

La speranza dell’ambiente biancoceleste è che questa sia la partita della rinascita: per Isaksen, pronto a scrivere il suo nome tra i protagonisti, e per la Lazio, chiamata a una vittoria che darebbe fiducia e continuità a un gruppo ancora alla ricerca della propria identità.

