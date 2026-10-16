Lazio, Isaksen si prende la scena: il dato contro il Monza e quel gol alla Juventus che cerca riscatto

Gustav Isaksen si prepara a una nuova maglia da titolare contro la Juventus. Il danese ha impressionato per intensità e velocità nell’ultima uscita: Gattuso punta ancora su di lui per la trasferta di Torino

La Lazio si avvicina alla delicata trasferta contro la Juventus con una certezza in più nel proprio reparto offensivo: Gustav Isaksen. L’esterno danese, tornato protagonista dopo i problemi fisici che ne avevano condizionato la preparazione, sta progressivamente ritrovando la condizione migliore e rappresenta una risorsa importante per Gennaro Gattuso. La prestazione offerta contro il Monza ha fornito indicazioni incoraggianti, soprattutto dal punto di vista atletico. Come evidenziato da Il Messaggero, il classe 2001 ha fatto registrare numeri significativi, confermando la propria disponibilità a contribuire anche alla fase difensiva. Domenica sera, all’Allianz Stadium, avrà un’altra occasione per dimostrare il proprio valore, proprio contro un’avversaria alla quale ha già segnato in passato.

Lazio, Isaksen impressiona contro il Monza: il dato sulla velocità

Il successo ottenuto dalla Lazio contro il Monza ha messo in evidenza diversi aspetti positivi della formazione allenata da Gattuso. Tra questi figura certamente il rendimento fisico di Isaksen, apparso in crescita rispetto alle precedenti settimane.

Secondo i dati riportati da Il Messaggero, l’esterno danese ha registrato una velocità media di 19,619 km/h, la più elevata tra tutti i calciatori schierati inizialmente nella partita.

Un valore particolarmente interessante, soprattutto considerando le caratteristiche del suo ruolo. L’ex Midtjylland, infatti, non è chiamato soltanto a creare superiorità numerica attraverso accelerazioni e iniziative individuali, ma anche a garantire continuità nei movimenti senza pallone.

La capacità di mantenere un’intensità elevata durante l’incontro costituisce un elemento prezioso per il sistema di gioco biancoceleste, che richiede agli esterni offensivi partecipazione in entrambe le fasi.

Lazio, Isaksen ritrova continuità dopo la pubalgia: Gattuso lo considera fondamentale

L’attuale momento di Isaksen assume un significato ancora maggiore se si considerano le difficoltà fisiche affrontate negli ultimi mesi.

Il danese si è sottoposto a un intervento per risolvere i problemi legati alla pubalgia, una situazione che aveva inevitabilmente rallentato il suo percorso di preparazione.

Gattuso, tuttavia, aveva già individuato nell’esterno un elemento importante per la propria idea di calcio, confidando nella possibilità di recuperarlo pienamente una volta superato il problema fisico.

Le ultime indicazioni sembrano andare proprio in questa direzione. Contro il Monza, il calciatore ha mostrato una buona capacità di sostenere i ritmi della partita, partecipando con continuità alle iniziative offensive e offrendo supporto ai compagni quando la squadra era chiamata a difendere.

Nelle precedenti giornate, i dati relativi alle distanze percorse avevano spesso premiato i centrocampisti Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Davide Frattesi. Il rendimento di Isaksen testimonia invece quanto anche gli attaccanti esterni possano incidere sul piano dell’intensità complessiva.

Per il tecnico biancoceleste, poter contare su un giocatore capace di abbinare rapidità e sacrificio rappresenta un vantaggio importante, soprattutto in vista degli impegni più impegnativi.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sugli infortunati e il record di Belahyane

Lazio, Isaksen ritrova la Juventus: il precedente del gol all’Allianz Stadium

La prossima sfida contro la Juventus avrà anche un significato particolare per Gustav Isaksen, già protagonista nell’ultimo confronto disputato a Torino.

Lo scorso 8 febbraio, infatti, l’esterno danese aveva trovato la rete del momentaneo 2-0 biancoceleste, contribuendo a mettere in seria difficoltà la formazione juventina.

Quella partita, però, si concluse con un 2-2 che lasciò inevitabilmente qualche rimpianto alla Lazio. La Juventus riuscì a completare la rimonta grazie al gol realizzato da Pierre Kalulu al 96° minuto, impedendo ai capitolini di conquistare l’intera posta in palio.

Un precedente che rende ancora più interessante il ritorno del danese sul terreno dell’Allianz Stadium.

A differenza di quella occasione, Isaksen cercherà stavolta di accompagnare un’eventuale prestazione positiva con un risultato favorevole alla propria squadra.

La conoscenza dell’avversario e il ricordo della rete segnata potrebbero rappresentare ulteriori stimoli per affrontare una partita di grande importanza.

Isaksen verso una nuova maglia da titolare: occasione importante contro la Juventus

Con la Lazio protagonista di un avvio di campionato da record, ogni scelta di Gattuso assume un peso significativo nella gestione degli equilibri della squadra.

L’assenza di Albert Gudmundsson, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla, ha aumentato le responsabilità offensive di Isaksen, chiamato a garantire qualità e continuità sulla corsia di competenza.

Il danese si candida così a partire nuovamente dal primo minuto contro la Juventus, in una gara che richiederà attenzione tattica, lucidità nelle ripartenze e capacità di sfruttare gli spazi.

Per la formazione biancoceleste, che ha conquistato 16 punti nelle prime sei giornate, la trasferta di Torino rappresenta un esame importante per misurare le proprie ambizioni.

Isaksen avrà l’opportunità di confermare i progressi mostrati contro il Monza e, possibilmente, tornare a essere decisivo anche sotto porta.

Il gol segnato nell’ultimo precedente dimostra che il danese sa come colpire la Juventus. Adesso l’obiettivo sarà trasformare la crescita atletica in un contributo concreto per provare a conquistare un successo che alla Lazio manca da diversi anni sul campo bianconero.