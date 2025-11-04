Isaksen Lazio, il danese si sta rivelando l’arma in più di Sarri: contro il Cagliari è arrivata quella conferma

Isaksen Lazio: il danese trascina i biancocelesti con il primo gol stagionale. Il giocatore si sta confermando sempre di più l’arma in più di Sarri.

Finalmente la Lazio può sorridere: Isaksen si accende e trascina la squadra con una giocata decisiva, chiudendo una serata memorabile insieme a Zaccagni. Il giovane esterno danese ha trovato la rete dopo 65 minuti di gioco con una finta elegante, un dribbling secco e un sinistro a giro che ha beffato Caprile, regalando tre punti fondamentali ai biancocelesti. «Il gol mi era mancato, è importantissimo – ha commentato Isaksen –. Sono felice per i compagni e i tifosi, ma ora testa all’Inter».

La stagione di Isaksen non era iniziata nel migliore dei modi. La mononucleosi lo aveva costretto a un lungo stop, mentre il suo sostituto, Cancellieri, accumulava minuti e fiducia. Tornato disponibile, Isaksen ha dovuto lavorare duramente per recuperare la forma fisica e riconquistare la titolarità. La contemporanea assenza di Cancellieri gli ha permesso di trovare continuità e ritmo, confermando le sue qualità e il talento naturale che lo contraddistingue.

Già nella sfida contro la Juventus, il danese aveva brillato: 8 falli subiti, 3 tiri, 2 passaggi chiave e 7 recuperi testimoniano la sua intensità e determinazione. Contro il Cagliari, però, Isaksen ha aggiunto anche la ciliegina sulla torta: la prima rete stagionale, la decima in carriera con la maglia biancoceleste, firmata con la sua classica giocata a rientrare sul sinistro. Un gol che non è solo un traguardo personale, ma anche un segnale di crescita per tutta la squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Dopo la rete, Isaksen ha voluto dedicare il momento all’amico Castellanos, sfoggiando la “Taty Mask”, e ha ricevuto la standing ovation dell’Olimpico, un attestato di affetto e riconoscimento dai tifosi. Il successo personale e collettivo potrebbe rappresentare un punto di svolta nella stagione: finalmente il giovane danese ha l’opportunità di imporsi con continuità e di diventare un elemento imprescindibile nello scacchiere di Sarri.

Il tecnico biancoceleste, infatti, lo considera “un libro ancora da scrivere”, e il gol al Cagliari potrebbe essere il primo capitolo di una nuova fase per Isaksen. Determinazione, qualità e continuità saranno le chiavi per il suo percorso, mentre la squadra guarda già alla sfida con l’Inter, forte della ritrovata fiducia e della classe del suo esterno danese.