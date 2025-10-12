Lazio, Isaksen protagonista con la Danimarca: la sua prestazione

Lazio, sorrisi e delusioni dai nazionali: Isaksen brilla con la Danimarca, Mandas resta a guardare



Serata di emozioni contrastanti per i giocatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali. In Danimarca, Gustav Isaksen è sceso in campo da titolare e ha contribuito alla vittoria per 3-1 contro la Grecia, un successo che avvicina i danesi alla qualificazione per il prossimo Mondiale. Dall’altra parte, però, il portiere biancoceleste Christos Mandas è rimasto in panchina, assistendo alla sconfitta della sua nazionale, sempre più lontana dal sogno di qualificarsi.

La partita tra Danimarca e Grecia ha offerto spettacolo fin dai primi minuti. A sbloccare il risultato è stato Hojlund, al 21° del primo tempo, confermando il suo straordinario stato di forma. Il raddoppio danese è arrivato poco dopo grazie ad Andersen, mentre sul finale della prima frazione Damsgaard ha calato il tris. Solo nella ripresa la Grecia ha provato a reagire, trovando il gol del 3-1 con Tzolis, ma la rimonta non si è mai realmente concretizzata.

Protagonista silenzioso, ma prezioso, Isaksen ha disputato un’ottima prova sulla fascia, dimostrando velocità, sacrificio e intelligenza tattica. La sua prestazione è stata accolta con entusiasmo anche a Formello, dove la Lazio segue con grande attenzione l’evoluzione del giovane talento. Il danese sta crescendo partita dopo partita e, al suo ritorno in Serie A, potrebbe diventare un’arma importante per l’attacco biancoceleste di Marco Baroni.

Grazie a questa vittoria, la Danimarca sale a 10 punti e conquista il primo posto nel Gruppo C, a pari merito con la Scozia, che ha superato la Bielorussia, ancora ferma a zero. La Grecia di Mandas resta invece terza con appena 3 punti, una posizione complicata che rende la qualificazione sempre più difficile.

Per la Lazio, la serata lascia dunque sentimenti contrastanti: soddisfazione per la crescita di Isaksen, ma anche un po’ di dispiacere per Mandas, che sperava di poter difendere i pali della sua nazionale. Entrambi, però, torneranno presto a disposizione del club biancoceleste con l’obiettivo di dare il massimo nella prossima fase della stagione.

La Lazio può guardare al futuro con ottimismo: i suoi giocatori, anche in nazionale, continuano a maturare esperienza e fiducia, elementi fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni in campionato e in Europa.

LEGGI ANCHE – Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche

