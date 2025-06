Lazio, Isaksen brilla con la Danimarca. Il suo commento: «Questo gioco mi si addice»

Lazio, Gustav Isaksen spicca con la sua Danimarca. Il suo commento in seguito al gol contro l’Irlanda del Nord

Nella serata di ieri, la Danimarca di Gustav Isaksen ha trionfato per 2-1 sull’Irlanda del Nord. Tra i protagonisti troviamo proprio l’attaccante della Lazio, che ha contribuito alla vittoria con una rete. Di seguito il suo commento nel post partita:

PARTITA-«È stata una partita molto divertente e mi piace giocare per la Nazionale. Ho molta fiducia da parte dell’allenatore e ho compagni di squadra forti, per me è il posto migliore in cui stare. Giochiamo in un modo che mi si addice, dietro di me ci sono giocatori che mi aiutano quando commetto degli errori, Sia Kristensen che Højbjerg erano intorno a me, per me è stato un grande conforto. Grazie a loro possono giocare liberamente. È fantastico ricevere elogi, ma so anche che a volte, per il tipo di calciatore che sono, vengo criticato. Succede anche in Italia. Io cerco di non pensare troppo a quello che dice la gente, e ovviamente mi sento meglio quando parlano bene di me».