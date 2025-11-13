Lazio, riuscirà a concretizzarsi il ritorno di Insigne? Ecco la situazione attuale dei biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, ritorno di fiamma per Insigne: il club valuta il tesseramento grazie al risparmio sugli ingaggi

La Lazio torna a far parlare di sé sul fronte del mercato, e questa volta il nome che stuzzica la fantasia dei tifosi è quello di Lorenzo Insigne. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste starebbe seriamente valutando la possibilità di tesserare l’ex capitano del Napoli, attualmente svincolato. L’operazione, che fino a poche settimane fa sembrava un’ipotesi lontana, oggi appare molto più concreta grazie al risparmio ottenuto dalle ultime cessioni.

Lazio, le cessioni di Tchaouna e Casale aprono spazio per Insigne

Le recenti partenze di Tchaouna e Casale hanno permesso alla Lazio di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi. In totale, il club di Claudio Lotito ha risparmiato circa 2,4 milioni di euro netti, una cifra che potrebbe rappresentare la chiave per finanziare l’arrivo di Insigne senza stravolgere i conti societari. Un vero e proprio “tesoretto” che la dirigenza biancoceleste potrebbe utilizzare per riportare in Serie A un giocatore di grande esperienza e carisma.

Un contratto breve per una grande scommessa

Secondo il quotidiano romano, la Lazio starebbe pensando a un contratto di sei mesi con opzione per un ulteriore anno, una formula che consentirebbe al club di valutare con calma il rendimento dell’attaccante campano. Anche lo stesso Insigne, desideroso di rilanciarsi dopo l’esperienza in MLS, sarebbe disposto ad accettare un accordo di breve durata pur di rimettersi in gioco in un campionato competitivo come la Serie A.

Lazio e Insigne, un’operazione di equilibrio e ambizione

Per la Lazio, l’arrivo di Insigne rappresenterebbe un colpo di esperienza e qualità, utile sia per rinforzare l’attacco sia per portare maggiore personalità all’interno dello spogliatoio. L’attaccante, che conosce bene il calcio italiano e ha ancora voglia di incidere, potrebbe diventare un punto di riferimento per i più giovani e un’arma tattica importante per l’allenatore.

La Lazio riflette, ma l’idea piace a molti. I tifosi sognano un colpo a sorpresa in grado di dare nuova linfa alla seconda parte della stagione, mentre la società valuta con prudenza i dettagli economici e tecnici dell’operazione. Una cosa però è certa: grazie al risparmio ottenuto, oggi la Lazio può davvero permettersi di pensare al grande ritorno di Lorenzo Insigne.

