Infortunio Tavares, buone notizie per l’esterno della Lazio. Il portoghese ha messo questa partita nel mirino. Le ultimissime sulle sue condizioni

Infortunio Tavares: il difensore accelera per tornare in campo con la Lazio. Il giocatore preme per rientrare a disposizione già nel weekend

L’infortunio di Tavares tiene ancora in apprensione l’ambiente biancoceleste, ma arrivano segnali incoraggianti dal centro sportivo di Formello. Nuno Tavares, laterale portoghese della Lazio, sta lavorando duramente per superare il problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi negli ultimi giorni. Il suo obiettivo è chiaro: bruciare le tappe e tornare a disposizione di Maurizio Sarri il prima possibile, magari già per la prossima sfida contro il Cagliari.

Nel comunicato ufficiale diffuso dal club la scorsa settimana, si parlava di una “lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro”. Un infortunio che, di norma, richiede almeno due settimane di stop, ma Tavares sembra intenzionato a ridurre i tempi di recupero. L’ex Arsenal, infatti, ha intensificato il lavoro personalizzato e ha mostrato progressi costanti nelle ultime sessioni di fisioterapia e palestra.

Alla vigilia del match contro la Juventus, Sarri aveva minimizzato la situazione, parlando di “un affaticamento al polpaccio” e di pochi giorni di riposo necessari. Tuttavia, gli esami successivi hanno evidenziato una lesione muscolare più seria del previsto, costringendo lo staff medico biancoceleste a un approccio più prudente. Nonostante ciò, Tavares ha deciso di non perdere tempo e, come riportato da Il Messaggero, lunedì si è presentato a Formello per allenarsi anche durante il giorno di riposo della squadra.

Tra giovedì e venerdì sono previsti nuovi controlli clinici che determineranno se il giocatore potrà tornare ad allenarsi in gruppo. La Lazio spera di ricevere il via libera medico per riaverlo tra i convocati già nella prossima gara di campionato. L’infortunio di Tavares è stato una brutta notizia per Sarri, che considera il portoghese una pedina importante nel suo sistema tattico per la capacità di spingere sulla fascia e coprire in fase difensiva.

La determinazione mostrata dal giocatore, però, è un segnale positivo per tutto l’ambiente. Tavares vuole mettersi alle spalle l’infortunio e contribuire subito alla causa biancoceleste, consapevole di poter diventare un elemento chiave nella seconda parte di stagione.

La speranza della Lazio è che l’infortunio di Nuno Tavares si risolva in tempi rapidi, permettendo al difensore di tornare a correre sulla corsia sinistra e restituendo a Sarri una preziosa alternativa per il suo 4-3-3. Il countdown per il rientro è iniziato. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.