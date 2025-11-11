Infortunio Rovella, le ultime novità sul centrocampista della Lazio: quando rientrerà a disposizione il giocatore

Infortunio Rovella: tempi di recupero e ultime novità sul rientro del centrocampista biancoceleste. La Lazio spera di recuperarlo il prima possibile.

C’è grande attesa in casa Lazio per il rientro di Nicolò Rovella, fermo ormai da diverse settimane a causa di un fastidioso problema fisico. L’infortunio di Rovella ha rappresentato una perdita pesante per Maurizio Sarri, che aveva trovato nel giovane centrocampista uno degli equilibri più solidi della linea mediana biancoceleste.

Il classe 2001 si è dovuto arrendere dopo appena quattro giornate di campionato, quando la pubalgia — un disturbo spesso subdolo e difficile da gestire — ha iniziato a condizionare le sue prestazioni. Rovella ha stretto i denti fino al derby di fine settembre, ma al termine della partita è stato costretto a fermarsi definitivamente per evitare peggioramenti.

Da allora, il giocatore ha intrapreso un lungo percorso di recupero, optando per una terapia conservativa finalizzata a risolvere il problema senza ricorrere a interventi più invasivi. Lo staff medico della Lazio ha monitorato costantemente la situazione, preferendo non forzare i tempi. L’obiettivo è quello di riportarlo in campo soltanto quando sarà completamente guarito, evitando ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la speranza è quella di rivedere Rovella tra i convocati dopo la sosta di novembre, in occasione della gara contro il Lecce. Un traguardo che segnerebbe la fine di un periodo complicato e il ritorno di una pedina fondamentale per il centrocampo laziale.

Nel frattempo, Nicolò non ha nascosto la sua voglia di tornare. Attraverso i propri canali social, ha pubblicato una foto che lo ritrae in campo con la maglia biancoceleste accompagnata da un cuore, un chiaro messaggio d’amore verso la squadra e i tifosi. “Il campo mi manca da morire”, avrebbe confidato ad alcuni compagni, testimoniando tutta la sua determinazione.

L’infortunio di Rovella, pur essendo un ostacolo importante, potrebbe trasformarsi in una lezione di maturità per un giocatore giovane ma già dotato di grande personalità. La Lazio, dal canto suo, attende con fiducia il suo ritorno, consapevole che il suo inserimento potrà restituire ordine e qualità alla manovra. Se tutto procederà secondo i piani, il rientro di Rovella sarà una delle migliori notizie del mese per l’ambiente biancoceleste e per i tifosi che non vedono l’ora di riabbracciarlo all’Olimpico.