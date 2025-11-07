Infortunio Romagnoli, le prossime 48 ore decisive per le condizioni del difensore. Cosa filtra da Formello sul centrale biancoceleste

Infortunio Romagnoli: Lazio in apprensione verso la trasferta di San Siro. Le condizioni del difensore saranno valutate nel corso delle prossime ore.

Prosegue senza sosta il lavoro della Lazio a Formello, dove Maurizio Sarri sta preparando nei dettagli la delicata trasferta di San Siro, ultima gara prima della pausa per le Nazionali. L’attenzione del tecnico e dello staff medico è tutta concentrata sull’infortunio di Romagnoli, il centrale biancoceleste uscito affaticato durante la sfida con il Cagliari. Gli esami strumentali effettuati in seguito, come già anticipato, hanno escluso lesioni muscolari, ma la prudenza resta d’obbligo per evitare peggioramenti che potrebbero compromettere le prossime settimane.

L’infortunio di Romagnoli rappresenta un vero e proprio dilemma per Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il numero 13 potrà essere della partita. Il difensore, autentico leader della retroguardia laziale, non vuole arrendersi e spera di recuperare in tempo utile. Tuttavia, lo staff medico consiglia massima cautela: forzare i tempi significherebbe rischiare uno stop più lungo, e la Lazio non può permettersi di perdere il suo pilastro difensivo per un mese intero.

Nella seduta di allenamento odierna a Formello, Sarri effettuerà i primi test decisivi per valutare le condizioni del giocatore. Romagnoli, al momento, ha preferito il riposo assoluto, rinunciando ad allenarsi con il gruppo nella giornata di ieri. La speranza è che il fastidio muscolare possa riassorbirsi con il tempo e permettergli di essere disponibile per la sfida di Milano. La sua determinazione è fuori discussione, ma la priorità resta la salute e la continuità nel lungo periodo.

Nel frattempo, la Lazio prepara un piano alternativo in caso di assenza del suo capitano difensivo. Provstgaard è il principale candidato a sostituire Romagnoli. Il giovane danese, arrivato a gennaio per anticipare un acquisto estivo, ha già dimostrato grande affidabilità e maturità. In sole sei presenze e 264 minuti giocati, si è messo in mostra per personalità e calma, caratteristiche che hanno conquistato la fiducia di Sarri e dello spogliatoio.

L’infortunio di Romagnoli tiene dunque in sospeso le scelte del tecnico biancoceleste, che attende gli ultimi responsi per decidere se affidarsi ancora al suo leader o puntare sulla freschezza del danese. In ogni caso, la Lazio si prepara a San Siro con la consapevolezza che ogni dettaglio, anche nella gestione degli infortuni, può fare la differenza in un momento cruciale della stagione.