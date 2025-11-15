Lazio, sfuma un obiettivo? Quel giocatore si è fatto male in Nazionale e i tempi di recupero sono lunghi. La decisione di Fabiani

Lazio, i biancocelesti avevano nel mirino Ilic per il prossimo calciomercato. Ma il centrocampista del Torino ha rimediato un infortunio serio.

La Lazio sta vivendo una stagione dai contorni quasi paradossali, in cui agli infortuni dei giocatori già presenti in rosa si aggiungono quelli dei potenziali rinforzi di mercato. L’ultimo episodio a preoccupare l’ambiente biancoceleste riguarda Ivan Ilić, centrocampista del Torino da tempo nel mirino della Lazio e considerato uno dei profili preferiti da Maurizio Sarri per rafforzare il reparto mediano durante la sessione di gennaio. Il serbo si è fermato durante la gara di qualificazione ai Mondiali tra Serbia e Inghilterra, uscendo al 39’ per un problema al ginocchio sinistro e lasciando il posto a Stankovic. Una situazione subito apparsa seria, tanto che il ct Paunović ha ipotizzato una possibile lesione al legamento collaterale, ipotesi che ha fatto scattare l’allarme anche a Formello.

Il Torino ha poi diffuso un comunicato ufficiale, pur senza entrare nei dettagli della gravità dell’infortunio. Il club granata parla infatti di un “trauma distorsivo” al ginocchio, sottolineando come siano ancora in corso accertamenti specifici e come ci sia un costante scambio di informazioni tra lo staff medico del club e quello della Nazionale serba. La Lazio, che segue da settimane l’evoluzione del giocatore, attende con particolare attenzione l’esito degli esami: Ilić era tornato titolare nelle ultime tre gare di campionato e sembrava finalmente sulla strada della piena continuità, motivo per cui l’esito delle valutazioni mediche potrebbe influire in modo decisivo sulle strategie di mercato biancocelesti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Parallelamente, la Lazio sta valutando anche soluzioni alternative per il centrocampo. Nelle ultime ore, dall’Inghilterra è rimbalzato con forza il nome di Kobbie Mainoo, talento del Manchester United classe 2005. Il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese, non ha trovato molto spazio con Amorim e potrebbe quindi essere disponibile sul mercato, ma solo a determinate condizioni. L’operazione affascina la Lazio per qualità tecniche e prospettive, ma appare decisamente complicata per diversi motivi: il cartellino di Mainoo vale almeno 45 milioni di euro e gli inglesi, più che cedere il giocatore a titolo definitivo, potrebbero prendere in considerazione solo un prestito. Una formula che la Lazio valuterebbe con interesse, pur consapevole della forte concorrenza e dei costi complessivi dell’operazione.

In questo scenario complesso, la Lazio continua a monitorare il mercato alla ricerca del profilo giusto. Gli infortuni, però, stanno rendendo la strada più tortuosa del previsto, trasformando l’avvicinamento alla finestra di gennaio in una corsa a ostacoli.