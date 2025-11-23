Infortunio Gila, le condizioni del difensore della Lazio sono da valutare: perché è uscito contro il Lecce. Le ultime!

Infortunio Gila, il difensore è uscito anzitempo da Lazio Lecce per un fastidio all’adduttore. Le sue condizioni sono da valutare. Le ultime

In casa Lazio torna a tenere banco il tema degli stop fisici, e questa volta al centro dell’attenzione c’è l’infortunio di Gila, episodio che potrebbe avere conseguenze importanti sulle rotazioni difensive di Maurizio Sarri. Durante l’ultimo impegno di campionato, la squadra biancoceleste ha dovuto fare i conti con una serata complicata sul piano degli acciacchi: dopo la sostituzione forzata di Cataldi tra primo e secondo tempo, il tecnico toscano si è visto costretto a rinunciare anche a Mario Gila a pochi minuti dal fischio finale.

Il difensore spagnolo, protagonista nelle ultime settimane di una crescita costante e sempre più centrale negli equilibri difensivi della squadra, ha interrotto bruscamente la sua gara. L’infortunio di Gila è avvenuto in modo improvviso: il giocatore si è fermato poggiando la mano sull’inguine e si è accasciato a terra, segnalando immediatamente alla panchina la necessità di essere sostituito. Nonostante il dolore evidente, Gila è comunque riuscito a lasciare il campo con le proprie gambe, un dettaglio che lascia qualche speranza sulla non gravità del problema ma che non esclude ulteriori preoccupazioni.

Al suo posto Sarri ha inserito Patric, chiamato a gestire gli ultimi minuti di gara in un contesto non semplice. La priorità ora è capire con precisione l’entità dell’infortunio di Gila, che – secondo le prime impressioni – potrebbe aver coinvolto l’adduttore destro. Si tratta di una zona sempre delicata per un difensore, soprattutto considerando i tanti impegni ravvicinati che attendono la Lazio nelle prossime settimane.

Lo staff medico biancoceleste valuterà nelle prossime ore la situazione attraverso esami strumentali, fondamentali per stabilire tempi di recupero e modalità di trattamento. Se l’infortunio Gila dovesse rivelarsi più serio del previsto, Sarri si ritroverebbe con un’altra pedina fondamentale ai box, complicando ulteriormente la gestione del reparto arretrato. Il tecnico, che già da mesi deve fronteggiare diverse emergenze fisiche, spera di poter contare nuovamente sullo spagnolo nel più breve tempo possibile.

L’assenza di Gila, infatti, andrebbe a pesare non solo sulla solidità difensiva, ma anche sull’impostazione dal basso, uno degli aspetti chiave del gioco di Sarri. Nell’attesa di aggiornamenti ufficiali, tifosi e ambiente biancoceleste restano con il fiato sospeso, consapevoli dell’importanza del giocatore e dell’urgenza di recuperarlo al meglio. Le prossime ore saranno decisive per comprendere quanto l’infortunio di Gila influirà sul percorso della Lazio.