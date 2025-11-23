Infortunio Cataldi, la Lazio spera in un recupero immediato del centrocampista: come sta il numero 32 biancoceleste

Infortunio Cataldi, le condizioni del centrocampista sono assolutamente da valutare dopo il problema avuto durante Lazio Lecce. Le condizioni

Nel corso dell’intervallo della partita tra Lazio e Lecce, un nuovo imprevisto ha complicato i piani di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste è stato infatti costretto a intervenire sulle sue scelte di formazione a causa dell’infortunio di Cataldi, un problema fisico che ha obbligato il centrocampista a lasciare il campo prima dell’inizio della ripresa. A dare la notizia è stato il bordocampista di Sky Sport, Matteo Petrucci, che ha segnalato il fastidio accusato dal numero 32 al polpaccio.

Cataldi aveva concluso il primo tempo con qualche segnale di disagio muscolare, ma è stato durante la pausa che il dolore al polpaccio si è manifestato più chiaramente, rendendo impossibile per lui proseguire la partita. L’infortunio di Cataldi sembra essere un piccolo problema, potenzialmente di lieve entità, ma sufficiente a indurre lo staff tecnico e medico della Lazio a non correre rischi. Considerando il calendario fitto di impegni e l’importanza del centrocampista nella gestione del gioco, Sarri ha preferito scegliere la via della prudenza.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Al posto di Cataldi è entrato in campo Matias Vecino, inserito direttamente durante l’intervallo. L’uruguaiano ha preso in mano le redini del centrocampo, garantendo equilibrio e copertura nelle fasi più delicate della gara. Nonostante il cambio forzato, la Lazio ha cercato di mantenere intatta la propria identità, ma l’infortunio di Cataldi ha comunque rappresentato un imprevisto che potrebbe avere ripercussioni anche nelle prossime partite.

Al momento non è ancora stata comunicata l’entità precisa del problema. Lo staff medico biancoceleste valuterà il giocatore nelle prossime ore, e solo gli esami strumentali consentiranno di capire se il centrocampista dovrà fermarsi per qualche giorno o se potrà tornare rapidamente a disposizione. Le prime sensazioni, però, fanno pensare a un infortunio lieve: una buona notizia, soprattutto considerando il ruolo centrale di Cataldi nella squadra.

L’attenzione rimane comunque alta: l’infortunio di Cataldi arriva in un periodo in cui la Lazio non può permettersi ulteriori assenze, soprattutto in mezzo al campo dove le alternative, pur valide, non garantiscono sempre la stessa continuità. Sarri spera di recuperare il regista nel minor tempo possibile, per evitare complicazioni nella gestione delle prossime sfide. Le prossime ore saranno decisive per capire quando Cataldi potrà tornare in gruppo e riprendere il suo posto nella manovra biancoceleste.