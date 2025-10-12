 Lazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero
Lazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero

14 minuti ago

Db Como 31/10/2024 - campionato di calcio serie A / Como-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Valentin Castellanos

Lazio, quante e quali partite salterà Castellanos: le prime indiscrezioni sui tempi di recupero in attesa degli esami strumentali

La maledizione sull’infermeria della Lazio non conosce fine. Dopo aver decimato il centrocampo e le fasce difensive, la sfortuna si è abbattuta anche sull’attacco: questa volta a fermarsi è Valentín “Taty” Castellanos. Un’altra, pesantissima tegola per Maurizio Sarri, che rischia di perdere il suo centravanti titolare per le prossime, proibitive sfide.

L’entità esatta dell’infortunio non è ancora chiara, ma a Formello si teme uno stiramento muscolare. Nelle prossime ore, l’attaccante argentino si sottoporrà agli esami strumentali che definiranno la diagnosi e i tempi di recupero. La sensazione, però, è che il suo stop non sarà breve. Con ogni probabilità, Castellanos sarà costretto a saltare i due big match che attendono la Lazio alla ripresa del campionato: quello in trasferta contro l’Atalanta e la successiva sfida casalinga contro la Juventus.

Un’assenza che, come sottolinea Il Messaggero, assume i contorni della beffa. Le due avversarie, infatti, sono due delle “vittime” preferite del Taty. Contro l’Atalanta, aveva segnato il suo primo, indimenticabile gol con la maglia della Lazio, mentre contro la Juventus si era reso protagonista di una memorabile doppietta in Coppa Italia. Sarri perde così il suo bomber proprio nelle partite in cui il suo fiuto del gol sarebbe stato più prezioso.

Per il tecnico è l’ennesimo boccone amaro da ingoiare. In un momento in cui la squadra sembrava aver trovato un minimo di equilibrio, l’infortunio del suo numero 9 lo costringerà a ridisegnare ancora una volta l’attacco. La Lazio intera trattiene il fiato, in attesa di un verdetto che si spera non sia troppo severo.

