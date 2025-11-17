Infortunio Cancellieri, arrivano brutte notizie per Sarri: il rientro si allontana. Ecco quando potrebbe ritornare l’attaccante della Lazio

Infortunio Cancellieri, i tempi di recupero del giocatore della Lazio si allungano. Ecco quando potrebbe ritornare in campo l’esterno

Le notizie riguardanti l’infortunio di Cancellieri non sono positive. Matteo Cancellieri dovrà infatti attendere ancora prima di tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, i tempi di recupero si allungano e servirà almeno un altro mese prima che l’esterno possa rivedere il campo. Un rallentamento che pesa sia sul giocatore, desideroso di riprendere il proprio percorso di crescita, sia sul tecnico, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma nel momento in cui si è fermato.

L’infortunio di Cancellieri lo terrà fuori non solo per la gara di domenica contro il Lecce, ma anche per due appuntamenti di grande importanza: la sfida di campionato contro il Milan, in programma il 29 novembre a San Siro, e il match di Coppa Italia del 4 dicembre all’Olimpico, sempre contro i rossoneri. Due impegni ravvicinati che Sarri avrebbe voluto affrontare con tutta la rosa a disposizione, soprattutto in un periodo in cui la squadra ha bisogno di stabilità e continuità nel rendimento.

La possibile data del rientro potrebbe coincidere con la partita contro il Parma, fissata per il 13 dicembre. È questa, al momento, la proiezione più concreta per il recupero dell’esterno, anche se molto dipenderà dalle risposte che il giocatore darà durante le prossime settimane di lavoro personalizzato. La prudenza è massima: la società non ha nessuna intenzione di rischiare una ricaduta, soprattutto perché Cancellieri si era imposto come uno degli elementi più brillanti della rosa prima dello stop.

L’infortunio di Cancellieri è arrivato infatti in un momento delicato e paradossale: il calciatore era reduce da prestazioni di grande livello, risultando spesso il più brillante in campo per condizione fisica e intensità. L’esplosione di rendimento aveva regalato entusiasmo allo staff tecnico, convinto che la stagione potesse rappresentare un punto di svolta per il suo percorso. Per questo, lo stop è stato un vero colpo.

Adesso l’obiettivo è uno solo: tornare il prima possibile, ma senza bruciare i tempi. Cancellieri sta lavorando con grande determinazione per recuperare la miglior condizione, mentre Sarri lo attende a braccia aperte. Il tecnico è consapevole dell’importanza del giocatore all’interno del suo sistema e sa bene che il suo ritorno potrà cambiare gli equilibri offensivi della squadra.

Fino ad allora, bisognerà stringere i denti. L’infortunio di Cancellieri rappresenta un ostacolo, ma il rientro si avvicina e il conto alla rovescia è già iniziato.