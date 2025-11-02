Infortuni Lazio, buone notizie per Sarri: quei calciatori rientreranno a disposizione subito dopo la sosta. Ecco di chi si tratta

Infortuni Lazio, Sarri attende la sosta come una liberazione. Il tecnico biancoceleste spera di avere dei recuperi importanti in breve tempo.

Cagliari, poi Inter, e infine la tanto attesa sosta. Per Maurizio Sarri queste due settimane di pausa per le nazionali rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno. L’allenatore biancoceleste, infatti, vive ormai da settimane nel pieno dell’emergenza legata agli infortuni Lazio, un problema che ha condizionato scelte, rotazioni e risultati. L’obiettivo è arrivare alla sosta limitando i danni, per poi provare a ritrovare una squadra più completa e competitiva in vista del ritorno in campo.

Il rientro è fissato per il 23 novembre, quando la Lazio ospiterà il Lecce allo Stadio Olimpico. Proprio per quella data Sarri spera di avere a disposizione diversi recuperi importanti. In particolare, le notizie più incoraggianti riguardano Valentin Castellanos, che appare in netto miglioramento. L’attaccante argentino, fermato da una lesione al retto femorale dopo la gara contro l’Atalanta, è il giocatore più avanti nel percorso di riabilitazione. Se non ci saranno intoppi, il “Taty” potrebbe tornare a guidare l’attacco biancoceleste subito dopo la pausa, restituendo profondità e alternative offensive a una squadra spesso costretta a fare affidamento solo su Dia.

Tra gli altri protagonisti del lungo elenco degli infortuni Lazio, si registra un cauto ottimismo anche per Nuno Tavares. Il terzino portoghese, alle prese con una lesione al soleo sinistro, sfrutterà la pausa per completare il recupero e rientrare in gruppo a pieno regime. Le sue caratteristiche di spinta e copertura mancano molto all’impianto di gioco di Sarri, che attende il suo ritorno con impazienza.

Diversa la situazione di Cancellieri e Rovella, due casi che richiedono più pazienza. L’esterno offensivo dovrà aspettare almeno fino a dicembre per rivedere il campo, mentre il centrocampista continua a lavorare su un programma personalizzato per superare la pubalgia. Rovella vorrebbe esserci già contro l’Inter, ma lo staff medico preferisce non forzare i tempi, puntando al rientro con il Lecce per evitare ricadute.

La gestione degli infortunidella Lazio è diventata una delle sfide principali per Sarri in questa fase della stagione. Le rotazioni ridotte hanno costretto il tecnico a soluzioni d'emergenza, ma la speranza è che la sosta possa segnare una svolta. Con il recupero dei titolari e una rosa finalmente al completo, la Lazio punta a rilanciare le proprie ambizioni in campionato e in Europa.