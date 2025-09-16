 Lazio, il punto sugli infortunati verso il derby: su Rovella non è chiaro se... Ultime
Connect with us

News

Lazio, il punto sugli infortunati verso il derby: su Rovella non è chiaro se... Ultime

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Lotito non si accontenta del saldo zero. Così il patron può sbloccarlo definitivamente

News

Lazio, quante false partenze con Lotito negli ultimi anni... I precedenti

News

Nuno Tavares spento: la decisione di Sarri per il derby con la Roma

News

Lazio, i primi provvedimenti di Sarri: lui perderà il posto da titolare

News

Lazio, il punto sugli infortunati verso il derby: su Rovella non è chiaro se… Ultime

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Rovella
Rovella

Lazio, il punto sugli infortunati verso il derby: su Rovella non è chiaro se… Ultime dall’infermeria biancoceleste in avvicinamento alla Roma

Il tecnico della LazioMaurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Capitale, facendo il punto sulla situazione degli infortunati e dei giocatori ancora in dubbio. Nicolò Rovella e Taty Castellanos sono i principali temi di discussione. Sarri ha dichiarato che entrambi i giocatori non sembrano avere infortuni gravi, ma il loro recupero è ancora in fase di valutazione. Il centrocampista Rovella è stato costretto a uscire dal campo dopo soli 40 minuti nella partita contro il Genoa, a causa di un problema che sembrava essere legato a un affaticamento nella zona pubica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è chiaro se si tratti di un’infiammazione della pubalgia o semplicemente di un affaticamento agli adduttori. Sarri ha anche rivelato che aveva preso in considerazione l’idea di sostituirlo con CataldiBelahyane, ma temeva di rimanere senza cambi nel finale di partita. Rovella sarà ricontrollato nei prossimi giorni e la sua presenza al derby sarà decisa all’ultimo momento.

Per quanto riguarda Castellanos, Sarri ha spiegato che il giocatore soffre da giorni di un problema agli adduttori. Nonostante abbia giocato contro il Sassuolo, è stato sostituito e ha avuto la borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. Anche lui sarà ricontrollato e, nel frattempo, Dia è pronto come alternativa in vista del derby.

Per quanto riguarda il resto della rosa, Sarri ha confermato il blocco difensivo con ProvedelMarusicGilaRomagnoliTavares. In mediana, Guendouzi sarà affiancato da uno tra Rovella e Cataldi, mentre Dele-Bashiru non è stato considerato un’alternativa per il derby, dopo aver fallito le due precedenti occasioni da titolare. Belahyane, che Sarri sta valutando come mezzala, potrebbe essere una soluzione. Inoltre, Cancellieri è destinato a confermarsi sulla destra, con Isaksen ancora non pronto.

In casa Lazio, preoccupano anche le condizioni di Vecino e Patric. Sarri ha confermato che entrambi sono ancora alle prese con i loro problemi fisici: Vecino non ha ancora superato del tutto le difficoltà, mentre Patric potrebbe rientrare in gruppo a breve. Infine, una notizia preoccupante riguarda Lazzari, che ha subito una piccola lesione al soleo e sarà fuori per un po’ di tempo.

In un contesto di grande incertezza, Sarri cerca di tenere alta la concentrazione della sua squadra, consapevole dell’importanza del derby per il morale e la stagione della Lazio.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.