Lazio, il punto sugli infortunati verso il derby: su Rovella non è chiaro se… Ultime dall’infermeria biancoceleste in avvicinamento alla Roma

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Capitale, facendo il punto sulla situazione degli infortunati e dei giocatori ancora in dubbio. Nicolò Rovella e Taty Castellanos sono i principali temi di discussione. Sarri ha dichiarato che entrambi i giocatori non sembrano avere infortuni gravi, ma il loro recupero è ancora in fase di valutazione. Il centrocampista Rovella è stato costretto a uscire dal campo dopo soli 40 minuti nella partita contro il Genoa, a causa di un problema che sembrava essere legato a un affaticamento nella zona pubica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è chiaro se si tratti di un’infiammazione della pubalgia o semplicemente di un affaticamento agli adduttori. Sarri ha anche rivelato che aveva preso in considerazione l’idea di sostituirlo con Cataldi e Belahyane, ma temeva di rimanere senza cambi nel finale di partita. Rovella sarà ricontrollato nei prossimi giorni e la sua presenza al derby sarà decisa all’ultimo momento.

Per quanto riguarda Castellanos, Sarri ha spiegato che il giocatore soffre da giorni di un problema agli adduttori. Nonostante abbia giocato contro il Sassuolo, è stato sostituito e ha avuto la borsa di ghiaccio sulla coscia sinistra. Anche lui sarà ricontrollato e, nel frattempo, Dia è pronto come alternativa in vista del derby.

Per quanto riguarda il resto della rosa, Sarri ha confermato il blocco difensivo con Provedel, Marusic, Gila, Romagnolie Tavares. In mediana, Guendouzi sarà affiancato da uno tra Rovella e Cataldi, mentre Dele-Bashiru non è stato considerato un’alternativa per il derby, dopo aver fallito le due precedenti occasioni da titolare. Belahyane, che Sarri sta valutando come mezzala, potrebbe essere una soluzione. Inoltre, Cancellieri è destinato a confermarsi sulla destra, con Isaksen ancora non pronto.

In casa Lazio, preoccupano anche le condizioni di Vecino e Patric. Sarri ha confermato che entrambi sono ancora alle prese con i loro problemi fisici: Vecino non ha ancora superato del tutto le difficoltà, mentre Patric potrebbe rientrare in gruppo a breve. Infine, una notizia preoccupante riguarda Lazzari, che ha subito una piccola lesione al soleo e sarà fuori per un po’ di tempo.

In un contesto di grande incertezza, Sarri cerca di tenere alta la concentrazione della sua squadra, consapevole dell’importanza del derby per il morale e la stagione della Lazio.