Lazio, indice di liquidità e mercato: almeno un sacrificio andrà fatto

In vista della prossima stagione, la Lazio dovrà fare almeno un sacrificio: sia per il mercato che per l’indice di liquidità

Con una qualificazione europea ancora da conquistare, la Lazio comincia a pensare già alla prossima stagione. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sul fronte cessione almeno un sacrificio dovrà essere fatto; con i nomi di Luis Alberto e Milinkovic-Savic sempre tra i papabili partenti per fare cassa.

Il problema non riguarda solamente il fatto di finanziare il mercato in entrata con una vendita importante, ma anche l’introduzione dell’indice di liquidità per l’iscrizione al campionato che impone alla Lazio di muoversi in uscita.