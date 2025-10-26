Connect with us

News

Lazio, indagini sul rapporto ultras-calciatori: nel mezzo anche qualche biancoceleste

News

Lazio, per battere la Juve servirà un miracolo? Ecco l'opinione editoriale

News

Calciomercato Lazio, Sarri prepara le prossime mosse. Cosa ha richiesto?

News

Convocati Lazio, la lista di Maurizio Sarri in vista della gara contro la Juve

News

Lazio, Sarri segnala ritardi negli esami medici: a Formello scoppia il caso! Le ultimissime sui biancocelesti

News

Lazio, indagini sul rapporto ultras-calciatori: nel mezzo anche qualche biancoceleste

Lazio news 24

Published

51 minuti ago

on

By

Tifosi Lazio
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: tifosi Lazio

Aperta l’inchiesta riguardante il rapporto tra ultras e calciatori: nel mezzo anche la Lazio

Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné sarebbe pronto, una volta conclusi gli accertamenti penali, a predisporre un fascicolo relativo alla Lazio, che sarà poi trasmesso alla FIGC. Al momento, tuttavia, il rischio di eventuali penalizzazioni per il club biancoceleste appare contenuto, con le ipotesi più gravi al momento considerate poco probabili.

L’inchiesta riguarda i rapporti tra le curve e i giocatori della squadra, e negli ultimi mesi diverse figure della Lazio sono già state ascoltate come persone informate sui fatti. Tra questi spiccano i nomi di Provedel, Pellegrini, Immobile, Marusic e Romagnoli, già sentiti nelle fasi precedenti delle indagini. Ora, secondo quanto riportato dai media, sarebbe il turno di Rovella e Cataldi, entrambi centrocampisti della Lazio, chiamati a fornire ulteriori chiarimenti ai magistrati.

L’attenzione degli inquirenti si concentra in particolare su alcuni episodi avvenuti nelle ultime giornate di campionato. Tra questi, l’episodio più discusso risale al match tra Monza e Lazio, terminato 2-2 il 4 maggio 2024. In quella circostanza, alcuni giocatori biancocelesti furono convocati sotto la curva della tifoseria della Lazio, in un contesto di forte pressione emotiva. Un caso simile si sarebbe verificato anche in Bologna-Lazio 5-0, quando i calciatori furono nuovamente chiamati a rapporto dai sostenitori.

Le audizioni di Rovella e Cataldi hanno lo scopo di ricostruire con maggiore dettaglio quanto avvenuto in queste occasioni e di chiarire eventuali dinamiche interne al gruppo squadra. Gli inquirenti vogliono comprendere fino a che punto i calciatori abbiano potuto subire pressioni o influenze esterne e se vi siano responsabilità che possano coinvolgere direttamente la società.

Nonostante la delicatezza delle indagini, fonti vicine alla Lazio assicurano che al momento non vi siano segnali concreti di penalizzazioni. L’attenzione è comunque alta, sia in casa club che tra i tifosi, con la società pronta a collaborare pienamente con la giustizia sportiva per chiarire ogni dettaglio.

La vicenda rappresenta un momento di forte attenzione mediatica per la Lazio, che oltre alla sfida sul campo si trova a gestire anche un contesto legale complesso. La speranza del club e dei giocatori è che le audizioni possano chiudersi rapidamente, evitando ripercussioni sul campionato e sulla serenità dell’ambiente biancoceleste.

In sintesi, il fascicolo della FIGC sulla Lazio resta in fase di elaborazione, con Chiné pronto a procedere una volta ottenuti tutti gli elementi. L’obiettivo è fare chiarezza su quanto accaduto, salvaguardando l’integrità della competizione e tutelando al tempo stesso la posizione dei giocatori coinvolti.

LEGGI LE ULTIMISSIME IN CASA LAZIO

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.