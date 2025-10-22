Lazio, giornata cruciale per i biancocelesti: a Formello attesa per l’incontro fra Sarri e Fabiani. Gli argomenti sul tavolo e cosa succederà dopo

Lazio: summit a Formello tra Sarri e Fabiani per affrontare emergenze e mercato. Incontro che consentirà di guardare al futuro con fiducia

La Lazio prova a fare chiarezza e a ritrovare equilibrio in un momento delicato della stagione. Questo pomeriggio, al centro sportivo di Formello, è in programma un vertice importante tra l’allenatore Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani. Un incontro che, come anticipato da Il Messaggero, non si concentrerà soltanto sulle strategie di mercato in vista della sessione di gennaio, ma affronterà anche un tema particolarmente spinoso per il club: l’emergenza infortuni.

La Lazio è infatti alle prese con una serie preoccupante di stop fisici che stanno limitando le scelte del tecnico e influenzando il rendimento della squadra. L’ultimo a finire ai box è stato Matteo Cancellieri, che ha riportato un infortunio muscolare nella gara contro l’Atalanta. Gli esami hanno evidenziato la necessità di almeno venti giorni di recupero, il che significa che l’esterno offensivo tornerà disponibile solo dopo la sosta di novembre.

Ma quello di Cancellieri è solo l’ultimo nome di una lista già troppo lunga. Nelle scorse settimane la Lazio ha dovuto fare a meno di pedine fondamentali in diversi reparti, un’anomalia che ha spinto società e staff tecnico a interrogarsi sulle cause. Il confronto tra Sarri e Fabiani a Formello servirà anche a valutare eventuali modifiche nei metodi di lavoro, nella gestione dei carichi e nella preparazione atletica.

Parallelamente, si discuterà delle prime idee per rinforzare la rosa nel mercato invernale. Con la squadra in difficoltà sia in campionato che in Europa, la Lazio sa di dover intervenire in modo mirato, soprattutto in quei ruoli dove le alternative si sono rivelate insufficienti o troppo fragili dal punto di vista fisico. L’obiettivo è quello di non compromettere ulteriormente il cammino stagionale e di dare a Sarri le risorse necessarie per tornare competitivo su tutti i fronti.

La riunione di oggi a Formello rappresenta quindi un momento cruciale per il presente e il futuro della Lazio. La società vuole mostrare compattezza e reattività, affrontando i problemi in modo diretto e costruttivo. I tifosi si aspettano risposte, e il primo passo per rilanciare la stagione passa da una gestione più attenta e consapevole, sia sul mercato che nella prevenzione degli infortuni.