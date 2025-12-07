 Lazio, Immobile verrà accolto bene dalla tifoseria? Sentite cosa hanno detto gli ultras biancocelesti - Lazio News 24
Connect with us

News

Lazio, Immobile verrà accolto bene dalla tifoseria? Sentite cosa hanno detto gli ultras biancocelesti

News

Lazio Bologna LIVE 0-0: a breve il calcio d'inizio!

News

Formazioni ufficiali Lazio Bologna, le scelte di Sarri e Italiano per il match delle 18

News

Lazio, tegola last minute per Sarri: questo giocatore non sarà a disposizione contro il Bologna. Il motivo dell'assenza

News

Lazio, tutto esaurito in quel dell'Olimpico. La situazione non lascia dubbi in casa biancoceleste

News

Lazio, Immobile verrà accolto bene dalla tifoseria? Sentite cosa hanno detto gli ultras biancocelesti

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Immobile
Db Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Ciro Immobile

Lazio, Immobile e l’accoglienza che ci sarà nei confronti dell’ex centravanti biancoceleste. Il punto

Il tifo organizzato della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare chiarezza sull’accoglienza che verrà riservata a Ciro Immobile, l’ex capitano biancoceleste che questa sera tornerà allo Stadio Olimpico da avversario con la maglia del Bologna. Il ritorno di Immobile, che per anni ha rappresentato un simbolo della Lazio, è un evento particolarmente sentito dal popolo laziale.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram match_day_sslazio, il tifo organizzato ha annunciato un’iniziativa speciale: “Oggi, prima del riscaldamento, verrà omaggiato Ciro Immobile sotto la Curva Nord. Invitiamo tutti a entrare con largo anticipo”. Un messaggio chiaro, pensato per garantire a Immobile una cornice calda e rispettosa, degna di quanto rappresentato negli anni in maglia Lazio.

La Curva Nord, cuore pulsante del sostegno biancoceleste, ha voluto ribadire il proprio sentimento nei confronti del bomber: “Sicuramente Immobile verrà accolto con gli onori che si devono a una persona che ha fatto tanto per la Lazio. È stato il nostro capitano, ci ha regalato gol spettacolari, emozioni indimenticabili e un profondo legame con la tifoseria. Merita un’accoglienza speciale, all’altezza di ciò che ha rappresentato per la Lazio”.

Il tifo organizzato ha inoltre spiegato di aver avanzato alcune richieste alla società Lazio per rendere l’omaggio ancora più significativo: “Volevamo fare qualcosa di più grande, ma le condizioni attuali non lo permettono. Quando Immobile è andato via, non ha ricevuto alcun riconoscimento ufficiale da parte della società. Ora aspettiamo il suo arrivo sotto la Curva. Per il momento molte risposte sono state dei ‘no’, ma speriamo possano diventare dei ‘sì’”.

Il ritorno di Immobile all’Olimpico sarà dunque un momento carico di emozione, un incontro tra un grande ex capitano e la sua gente, che non ha mai smesso di riconoscergli ciò che ha dato alla Lazio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.