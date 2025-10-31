Lazio, il commento di quel grande esperto non lascia dubbi sulla squadra biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Lazio, il commento di De Grandis sulla prestazione a Pisa. Ecco la situazione attuale

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, ha analizzato a Radio Laziale la prestazione della Lazio nella trasferta contro il Pisa, esprimendo un giudizio netto sul match e sulle scelte di mister Sarri. Secondo De Grandis, la partita ha rappresentato un momento chiave per capire l’andamento della stagione biancoceleste, evidenziando problemi strutturali e limiti della rosa.

«Pensavo che questa fosse la partita snodo per capire che campionato farà la Lazio – ha dichiarato De Grandis – e credo lo sia stata: purtroppo, il rendimento del club suggerisce che sarà un campionato anonimo». Il giornalista ha criticato alcuni singoli ma ha voluto precisare: «Noslin non ha giocato bene, ma parlare di lui dopo una partita di soli dieci minuti è ridicolo. È entrato a 10’ dalla fine e non avrebbe senso giudicare il suo apporto sulla base di così poco tempo».

De Grandis ha anche analizzato le scelte tattiche della squadra: «Non avrei messo Pedro subito, ma avrei fatto entrare Noslin prima. Lo spagnolo ha provato molte cose, ma non ha contribuito alla costruzione del gioco a centrocampo, e questo ha peggiorato la situazione». Il giornalista ha sottolineato come la Lazio abbia disputato un buon primo tempo, meritando addirittura di passare in vantaggio, ma sia calata nella ripresa: «Nel secondo tempo non hanno fatto praticamente nulla. La squadra è apparsa incapace di reagire e di incidere».

Il riferimento a Noslin non è casuale: secondo De Grandis, il giovane ha avuto un tempo limitato per dimostrare il proprio valore, mentre altri giocatori hanno avuto maggiori occasioni senza incidere. «Noslin sarà anche scarso, ma tutti gli altri hanno avuto più chance e non le hanno sfruttate», ha osservato.

Infine, il giornalista ha spiegato come avrebbe gestito i cambi: «Pedro lo avrei messo alle spalle negli ultimi 10-15 minuti. Anche perché, visto il momento del campionato, un punto o zero non cambiano molto per la Lazio».

Il commento di De Grandis mette in luce alcune criticità della squadra di Sarri: mancanza di continuità nel secondo tempo, gestione dei cambi discutibile e performance individuali altalenanti. Nonostante ciò, il giornalista invita a non giudicare frettolosamente i giovani entrati a gara in corso, ricordando come il valore di un giocatore si veda nel tempo e non in pochi minuti di partita.

In sintesi, per De Grandis la Lazio ha mostrato segnali di difficoltà che potrebbero caratterizzare la stagione, con un campionato che si prospetta difficile e potenzialmente anonimo se non si troveranno soluzioni rapide sia a livello tattico sia nelle scelte di formazione.

