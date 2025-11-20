Lazio, idee molto chiare per gennaio. La situazione della squadra biancoceleste sotto il profilo del mercato - Lazio News 24

Lazio, idee giovani per gennaio tra mezzali e nuovi registi. Il club biancoceleste valuta profili low-cost in attesa di conoscere i reali margini operativi sul mercato invernale

La Lazio continua a muoversi con prudenza in vista del mercato di gennaio, ancora in attesa di capire quali margini economici avrà realmente a disposizione. Nonostante l’incertezza, la dirigenza biancoceleste sta già sondando diversi profili con caratteristiche ben precise: giocatori giovani, futuribili e soprattutto sostenibili dal punto di vista dei costi. Le richieste di Maurizio Sarri sono chiare da tempo, e il tecnico ha indicato due ruoli considerati prioritari per rinforzare il centrocampo: una mezzala e un regista in grado di sostituire Cataldi quando necessario.

L’infortunio di Nicolò Rovella, infatti, ha complicato ulteriormente la situazione. Il giovane playmaker resterà fuori almeno fino ai primi giorni di gennaio, costringendo la Lazio a pensare a un’alternativa credibile che possa reggere il peso della manovra in mezzo al campo. Da qui nasce il forte interesse per Ivan Ilic del Torino, uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane. Il serbo, dotato di grande qualità tecnica e già esperto del campionato italiano, potrebbe coprire momentaneamente il ruolo di regista, per poi tornare a giocare come mezzala una volta che Rovella sarà pienamente recuperato. La sua duttilità lo rende un profilo particolarmente apprezzato da Sarri, che da tempo cerca giocatori in grado di interpretare più posizioni con intelligenza tattica.

Accanto a Ilic, la Lazio sta valutando anche altre soluzioni per la mezzala. Tra i nomi monitorati figura quello di David Watson, giovane talento scozzese classe 2005 di proprietà del Kilmarnock. Il ragazzo, considerato in patria uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e spesso paragonato a Miller, è in scadenza di contratto a giugno. La condizione contrattuale lo rende un’opportunità molto interessante per un club che, come la Lazio, deve prestare particolare attenzione agli investimenti.

Non mancano neppure le alternative nel ruolo di regista, dove è stato offerto Javier Fernandez, diciottenne del Bayern Monaco. Il giovane spagnolo è considerato un prospetto di grande prospettiva all’interno del settore giovanile tedesco e potrebbe rappresentare una scommessa intrigante per il futuro, pur arrivando con poca esperienza ad alti livelli.

La Lazio, dunque, continua a monitorare diversi obiettivi, nella speranza di avere presto maggiore chiarezza sulle proprie possibilità d’intervento. Le esigenze tecniche sono note, il mercato è ricco di opportunità low cost, e la strategia del club resta quella di puntare su giovani di talento senza compromettere l’equilibrio economico.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO