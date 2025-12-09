Lazio, che cosa farà Guendouzi? Il punto

Lazio, il futuro di Guendouzi resta un rebus: tra Premier League e possibili incastri di mercato

Nelle ultime settimane attorno alla Lazio si è sviluppato un notevole interesse mediatico, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato a Roma per dare qualità, dinamismo e personalità alla mediana biancoceleste, è finito nuovamente al centro delle voci di mercato. I riflettori puntano in particolare sulla Premier League, dove diversi club hanno chiesto informazioni, ma il nome più insistente è stato quello del Sunderland guidato da Régis Le Bris, tecnico che conosce bene Guendouzi dopo l’esperienza condivisa ai tempi del Lorient.

Nelle scorse settimane, infatti, si era diffusa l’idea che il club inglese volesse affondare il colpo già in vista della sessione invernale. Con l’avvicinarsi di gennaio, però, le indiscrezioni si sono momentaneamente affievolite. Questo non significa che la situazione sia chiusa: semplicemente, le parti stanno valutando con maggiore calma le condizioni per un eventuale trasferimento. La Lazio, dal canto suo, ha fissato il prezzo del giocatore a circa 30 milioni di euro, cifra considerata necessaria per dare respiro alle strategie future del club e poter programmare eventuali rinforzi.

Un potenziale trasferimento non interesserebbe solo la Lazio, ma coinvolgerebbe anche il Marsiglia, ex squadra del centrocampista. Dalla Francia, infatti, riportano che l’OM mantiene ancora il 10% sulla futura rivendita del giocatore. In caso di cessione, dunque, anche il club francese avrebbe un ritorno economico significativo, elemento che potrebbe accelerare eventuali trattative qualora arrivasse un’offerta concreta dalla Premier.

Per ora tutto resta in sospeso, ma la sensazione è che gennaio sarà un mese decisivo. La Lazio dovrà valutare se lasciar partire uno dei suoi giocatori più completi oppure trattenere Guendouzi per conferire maggiore continuità al progetto tecnico. Le prossime settimane chiariranno se si tornerà a parlare con insistenza dell’Inghilterra o se il francese resterà a Roma almeno fino a giugno.

