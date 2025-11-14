Guendouzi rimarrà alla Lazio? Spunta una big

Lazio, futuro incerto per Guendouzi: la Premier League osserva e prepara le prime mosse

Il futuro di Matteo Guendouzi è tornato al centro delle discussioni legate alla Lazio, soprattutto in vista della prossima sessione di mercato. Il centrocampista francese, arrivato a Roma tra grandi aspettative, sta vivendo una stagione molto diversa rispetto alla precedente. Come riportato da Il Messaggero, le sue prestazioni non hanno mantenuto gli stessi standard dell’anno passato, complici episodi di nervosismo, qualche squalifica evitabile e una scarsa incisività sotto porta. Questo calo di rendimento ha inevitabilmente riacceso le voci di mercato, soprattutto provenienti dalla Premier League.

Aston Villa e Sunderland alla finestra: la Lazio fissa il prezzo

Tra i club più interessati spuntano l’Aston Villa e il Sunderland, che da settimane seguono da vicino l’evoluzione del suo rendimento. Tuttavia, la Lazio non considera Guendouzi un giocatore “in saldo”: davanti a un’offerta importante, però, non lo riterrebbe incedibile. La cifra minima per avviare una trattativa è già stata fissata: servono almeno 25-30 milioni di euro. Una valutazione significativa, che rispecchia il valore del giocatore e l’investimento fatto appena un anno fa.

Guendouzi pensa al presente: la Lazio lo aspetta nelle ultime sei finali

Nonostante le sirene della Premier, Guendouzi resta concentrato sul presente. Il francese pensa soltanto a chiudere al meglio la stagione con la Lazio, consapevole che il club ha davanti sei gare decisive per inseguire il traguardo europeo. Nel centrocampo di Sarri prima e di Tudor poi, il giocatore ha avuto alti e bassi, ma resta uno dei profili più seguiti a livello internazionale.

Secondo quanto riportato sempre dal Messaggero, Guendouzi rimane apprezzato per la sua energia, l’aggressività in pressione e la capacità di cucire il gioco. Non a caso, diversi club inglesi si sono mossi per monitorarlo nelle ultime settimane.

Il Newcastle si aggiunge alla corsa: possibile sostituto di Tonali

Tra le pretendenti si è aggiunto anche il Newcastle, come riferito da TMW. I bianconeri potrebbero essere costretti in estate a rimpiazzare Sandro Tonali, e Guendouzi rappresenta un profilo ideale per intensità, dinamismo e esperienza internazionale. L’interesse del club di Premier è concreto, e non è escluso che possa essere proprio il Newcastle a presentare l’offerta più convincente.

Lazio al bivio: trattenere o cedere?

La Lazio, che dovrà finanziare parte delle future operazioni di mercato, valuterà attentamente ogni proposta. La cessione di Guendouzi potrebbe garantire una plusvalenza utile e risorse fresche per rinforzare la rosa. Molto dipenderà dalle ultime giornate di campionato e dalla qualificazione europea: un fattore che potrebbe cambiare sia le esigenze del club sia le ambizioni del giocatore.

