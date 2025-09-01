Guendouzi, il talismano della Lazio: ogni suo gol vale tre punti! Il dato

Guendouzi, il talismano della Lazio di Maurizio Sarri: ogni suo gol vale tre punti in partita! La curiosa statistica

Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, si sta confermando come una delle certezze assolute della SS Lazio. Arrivato a Roma nell’estate 2023 dall’Olympique Marsiglia, il mediano ex Arsenal non è solo un punto fermo per qualità tecniche e intensità di gioco, ma anche un vero e proprio portafortuna quando trova la via del gol.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, ogni volta che Guendouzi ha segnato con la maglia biancoceleste, la squadra di Maurizio Sarri – allenatore toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale – ha sempre conquistato la vittoria. Un dato che non può essere considerato una semplice coincidenza, ma piuttosto un segnale della sua importanza tattica e mentale all’interno del gruppo.

Cinque gol, cinque vittorie

Il bilancio parla chiaro: cinque reti tra Serie A e Coppa Italia, tutte decisive per portare a casa i tre punti o il passaggio del turno.

22 dicembre 2023 – Serie A: Empoli-Lazio 0-2, Guendouzi apre le marcature con un inserimento perfetto.

– Serie A: Empoli-Lazio 0-2, Guendouzi apre le marcature con un inserimento perfetto. 5 dicembre 2023 – Coppa Italia: Lazio-Genoa 1-0, gol partita firmato dal francese.

– Coppa Italia: Lazio-Genoa 1-0, gol partita firmato dal francese. 22 febbraio 2024 – Serie A: Torino-Lazio 0-2, ancora lui a sbloccare il risultato.

– Serie A: Torino-Lazio 0-2, ancora lui a sbloccare il risultato. 29 settembre 2024 – Serie A: Torino-Lazio 2-3, rete fondamentale in una sfida ricca di emozioni.

– Serie A: Torino-Lazio 2-3, rete fondamentale in una sfida ricca di emozioni. 31 agosto 2025 – Serie A: Lazio-Hellas Verona 2-1, Guendouzi segna il gol che decide la gara.

Un’arma in più per la Lazio

Guendouzi non è un centrocampista prolifico in senso assoluto, ma la sua capacità di farsi trovare pronto nei momenti chiave lo rende un’arma tattica preziosa. La sua corsa instancabile, l’aggressività nei contrasti e la visione di gioco gli permettono di essere determinante sia in fase di interdizione che in proiezione offensiva.

Per la Lazio, che punta a confermarsi nelle zone alte della classifica e a fare strada in Europa, avere un giocatore capace di incidere così tanto sul risultato è un vantaggio enorme. E i tifosi lo sanno bene: ogni volta che “Guendo” segna, la vittoria sembra quasi scritta.

Con questi numeri, il feeling tra Guendouzi e la porta avversaria potrebbe diventare una delle chiavi della stagione biancoceleste.