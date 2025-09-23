Lazio, Guendouzi rischia la maxi squalifica: le ultime sullo stop che verrà inflitto al francese dopo l’espulsione del derby per le parole rivolte a Sozza

La sconfitta nel derby ha lasciato tossine pesanti nell’ambiente Lazio, e la rabbia non è rivolta solo al risultato. A preoccupare Maurizio Sarri e la società sono gli atteggiamenti di alcuni giocatori chiave, finiti sul banco degli imputati per scarso rendimento e gravi leggerezze disciplinari.

Il primo caso riguarda Nuno Tavares. Il suo atteggiamento, definito svogliato e a tratti indolente, sta creando un fastidio sempre più palpabile tra allenatore, compagni e tifosi. Il terzino portoghese appare come il lontano parente del giocatore ammirato a inizio della scorsa stagione, capace di produrre ben otto assist. La sua involuzione tecnica e mentale è uno dei grandi misteri di questo avvio di stagione e il suo errore nel derby è stata solo la punta dell’iceberg di un malessere più profondo.

Se il caso Tavares irrita, quello di Mattéo Guendouzi fa infuriare il club. L’espulsione rimediata a fine partita per “offese all’arbitro Sozza” è considerata una leggerezza inaccettabile, che avrà conseguenze pesantissime. Come riporta Il Messaggero, il francese andrà incontro a una squalifica di almeno due giornate, che gli farà saltare le delicate sfide contro Genoa e Torino.

Ma non è finita qui. Nelle prossime ore, il Giudice Sportivo sarà chiamato a valutare la gravità dell’insulto, che sarebbe stato reiterato. Se il referto dell’arbitro dovesse essere particolarmente pesante, lo stop potrebbe allungarsi a tre giornate, escludendo Guendouzi anche dal big match contro l’Atalanta. Una tegola pesantissima per Sarri, che si ritrova a gestire non solo un’emergenza infortuni, ma anche una crisi disciplinare che complica ulteriormente un momento già nerissimo per la Lazio.