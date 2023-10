Lazio, guarda il Feyenoord: che batosta col Twente in Eredivisie

Brutto passo falso per il Feyenoord, gli eurorivali della Lazio di Sarri cadono contro il Twente in Eredivisie

Brutta batosta del Feyenoord che cade contro il Twente in Eredivisie. Questo pomeriggio gli eurorivali della Lazio hanno infatti perso per 2-1 in occasione della decima giornata del campionato olandese.

Una sconfitta scottante per i ragazzi di Slot che perdono così contatto con la vetta della classifica, rimanendo quindi a quota 23 punti e venendo scavalcati al terzo posto proprio dal Twente. Spettatore interessato, manco a dirlo, Maurizio Sarri.