Isaksen, per la Lazio è un giocatore di un'altra categoria! Sentite cosa ha detto quel grande ex - Lazio News 24

Lazio, Gregucci analizza l’attacco: «Isaksen davanti a Noslin e Cancellieri. Sarri può valorizzare molti giocatori»

La Lazio continua a lavorare in vista della nuova stagione, e tra i tanti che stanno osservando da vicino l’evoluzione della squadra c’è anche Angelo Gregucci. L’ex difensore biancoceleste, oggi opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione attuale della Lazio, soffermandosi soprattutto sul reparto offensivo e sul lavoro di Maurizio Sarri.

Gregucci ha elogiato la gestione del tecnico toscano, sottolineando come, nonostante un mercato bloccato da difficoltà burocratiche, la Lazio sia riuscita ad avere quasi tutta la rosa a disposizione già nel corso del ritiro estivo: «È un aspetto positivo per Sarri, che può lavorare fin da subito con il gruppo. Ovviamente resta il paradosso di un mercato immobilizzato, ma avere la squadra pronta aiuta».

Parlando di movimenti in uscita, l’ex allenatore ha evidenziato che qualcosa potrebbe ancora accadere prima della chiusura del mercato: «Mi aspetto che la Lazio faccia qualche cessione. Su Cancellieri, ad esempio, bisognerà capire se ci sono offerte concrete: il Parma non ha riscattato il giocatore, ma non è esclusa una nuova sistemazione».

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervento ha riguardato l’analisi dei nuovi acquisti e dei giovani talenti: «Tra Isaksen, Noslin e Cancellieri, oggi vedo Isaksen un passo avanti. Certo, non li seguo quotidianamente, ma se Noslin è quello visto nell’ultima stagione, potrebbe faticare. A Verona ha mostrato buone cose, ma in una realtà come la Lazio serve continuità e salto di qualità».

Gregucci ha anche lanciato uno spunto tattico, ipotizzando una Lazio più aggressiva e meno legata al possesso: «Visto il tipo di giocatori che ha, Sarri potrebbe optare per una pressione più alta, sacrificando un po’ il giro palla. In più, senza impegni europei, l’allenatore può lavorare meglio durante la settimana e dare qualcosa in più a diversi elementi».

Infine, un accenno a Belahyane, giovane profilo intrigante per la mediana: «Se Sarri ci lavora con continuità, può diventare utile. Ha palleggio, qualità e può adattarsi al gioco della Lazio».

In sintesi, la Lazio affronta una fase di assestamento, ma con Sarri al timone e profili da valorizzare, le potenzialità per crescere non mancano.