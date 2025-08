Gregucci sulla Lazio: «Quel giocatore è superiore rispetto ad altri suoi compagni. Ecco perché» - Lazio News 24

Lazio, Gregucci analizza l’attacco: «Isaksen superiore a Noslin e Cancellieri. Sarri può valorizzare tanti giocatori»

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio e oggi apprezzato opinionista, ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai microfoni di Radiosei, concentrandosi sull’evoluzione tattica della squadra biancoceleste sotto la guida di Maurizio Sarri. L’analisi tocca in particolare il reparto offensivo della Lazio, che si trova in una fase di transizione, con alcuni giocatori in uscita e altri ancora in fase di valutazione tecnica.

Gregucci ha iniziato parlando del momento generale del club: «Sono convinto che qualche operazione in uscita la Lazio la farà prima della fine del mercato. C’è da dire che Sarri ha avuto la squadra praticamente al completo già all’inizio del ritiro, e questo è un vantaggio raro, anche in un contesto di mercato complicato come l’attuale».

Sul futuro di Cancellieri, Gregucci ha commentato: «Bisogna capire se ci sono offerte valide. Il Parma, ad esempio, non ha esercitato il riscatto. Sarà importante vedere se la Lazio deciderà di puntare ancora su di lui o se verrà ceduto».

L’attenzione si è poi spostata sulla struttura di gioco e sulle possibili novità tattiche: «Mi incuriosisce capire se Sarri sarà costretto ad adattare il proprio calcio. Potremmo vedere una Lazio meno posizionale e più aggressiva nella pressione, soprattutto considerando le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Senza il terzo impegno settimanale, Sarri può dare qualcosa in più a diversi elementi della rosa».

Parlando dei singoli, Gregucci ha espresso un parere chiaro: «Isaksen è superiore sia a Noslin che a Cancellieri. Premetto che non seguendoli ogni giorno in allenamento, il giudizio è parziale, ma da quanto visto finora, Isaksen sembra avere più qualità. Noslin ha fatto bene in parte della stagione a Verona, ma dovrà dimostrare di poter reggere il salto di qualità in un contesto come quello della Lazio».

Infine, un passaggio su Belahyane, giovane centrocampista che potrebbe trovare spazio in prima squadra: «Come mezzala può essere interessante. Se Sarri lavora su di lui con continuità, potrebbe inserirlo nei meccanismi della Lazio, valorizzandone palleggio e doti tecniche».

In sintesi, la Lazio continua a costruire il proprio futuro tra valutazioni tecniche, possibili cessioni e giovani da integrare. E secondo Gregucci, con Sarri alla guida, ci sono margini per crescere ancora.