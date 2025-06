Lazio, arriva l’elogio da Gravina: «Il cammino nella prima parte di Europa League? Straordinario»

Lazio: il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla della stagione dei biancocelesti, in particolare del cammino nella fase a gironi di Europa League

In seguito alla sconfitta netta contro la Norvegia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha preferito virare su altri temi, anzichè continuare a parlare della Nazionale. Uno di questi è proprio la Lazio, che ha elogiato così al festival del Calcio Italiano:

LAZIO-«Penalizzare chi ha fatto di tutto ed è arrivato secondo, o quinto, sarebbe ingiusto. L’Inter ha fatto un percorso straordinario, come è stato straordinario il percorso della Lazio nella prima parte dell’Europa League: Baroni ha fatto un ottimo lavoro, credo che fosse tranquillamente all’altezza delle due squadre arrivate in finale. Non si può deturpare il campionato della Juventus, della Lazio, dell’Inter, del Napoli, del Lecce, come di tutte quelle che hanno raggiunto obiettivi straordinari».