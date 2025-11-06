 Lazio, grandi spese durante il mercato invernale? Spuntano fuori nuovi grandi obiettivi - Lazio News 24
Lazio, grandi spese durante il mercato invernale? Spuntano fuori nuovi grandi obiettivi

2 ore ago

Fabiani

Lazio: mercato invernale, Sarri punta su Insigne e Ilic tra partenze e nuovi arrivi

Dopo il recente chiarimento tra le parti, in casa Lazio è tempo di passare dalle parole ai fatti sul calciomercato. La finestra invernale si avvicina rapidamente e Maurizio Sarri vuole definire con chiarezza le priorità, sia in uscita che in entrata, per rafforzare la squadra senza stravolgere l’equilibrio tattico.

Tra i principali candidati a lasciare Formello ci sono Dele-Bashiru, Noslin, Tavares e Belahyane. Le cessioni saranno gestite con attenzione, perché Sarri vuole avere l’ultima parola su ogni sostituto. L’obiettivo è mantenere l’armonia tattica, assicurandosi che ogni giocatore in arrivo si integri perfettamente nel suo sistema di gioco.

Per quanto riguarda le entrate, la Lazio ha individuato due obiettivi chiave: Lorenzo Insigne e Ivan Ilic. L’ex Napoli rappresenta un innesto di esperienza, capace di dare subito qualità e personalità al reparto offensivo, mentre Ilic è considerato il compromesso ideale per rinforzare il centrocampo senza gravare eccessivamente sulle casse del club. Questi acquisti rispondono alla logica di Sarri: trovare giocatori già pronti, in grado di inserirsi rapidamente nelle dinamiche della squadra.

Sul fronte dei giovani, l’allenatore toscano spinge per elementi dinamici e moderni, che possano attaccare la profondità e creare superiorità numerica sulle fasce. In caso di partenza di Nuno Tavares, tra i profili valutati per il ruolo di terzino figura Aaron Martin del Genoa, ritenuto una soluzione affidabile. Anche in mediana la situazione resta monitorata: se Rovella non dovesse recuperare completamente, Cataldi potrebbe rappresentare l’unica alternativa sicura per Sarri.

La strategia della Lazio per il mercato di gennaio non punta a stravolgere la rosa, ma a rafforzarla in maniera mirata. L’attenzione del tecnico è rivolta sia a consolidare il gruppo attuale, sia a portare giocatori in grado di incidere immediatamente, senza compromettere la continuità del progetto tattico.

In sintesi, la Lazio si prepara a una mini-rivoluzione in vista della finestra invernale: tra partenze programmate e arrivi mirati come Insigne e Ilic, Sarri punta a rafforzare la squadra mantenendo equilibrio e competitività. La gestione attenta del mercato sarà fondamentale per affrontare al meglio i prossimi impegni di campionato, con l’obiettivo di ritrovare incisività in attacco e solidità a centrocampo.

Fonte: Il Messaggero

