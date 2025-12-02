Giudice Sportivo Lazio, la decisione su Guendouzi dopo la protesta contro Collu nel finale della sfida di San Siro

Giudice Sportivo Lazio, grande attesa per la decisione su Guendouzi. Il centrocampista non è stato squalificato, ma solamente sanzionato con una multa

Il Giudice Sportivo ha pubblicato il nuovo comunicato ufficiale relativo all’ultima giornata di Serie A, fornendo chiarimenti sulle decisioni disciplinari che coinvolgono la squadra biancoceleste. Il provvedimento più rilevante riguarda Matteo Guendouzi, per il quale è stata deliberata una multa da 5.000 euro, senza ulteriori sanzioni come la squalifica. Una decisione attesa con particolare interesse dai tifosi della Lazio, soprattutto dopo le tensioni registrate nei minuti finali dell’ultima gara di campionato.

Durante il concitato finale di partita, Guendouzi era stato protagonista di alcune proteste nei confronti dell’arbitro Collu, in seguito a un rigore non concesso alla formazione biancoceleste. Sebbene l’episodio avesse generato polemiche immediate, il Giudice Sportivo ha ritenuto che i comportamenti del centrocampista francese non fossero meritevoli di una squalifica, ma comunque passibili di un’ammenda. La sanzione, infatti, non è legata alle proteste rivolte al direttore di gara, bensì a un gesto provocatorio compiuto dal giocatore al termine del match mentre lasciava il terreno di gioco.

Secondo quanto riportato nel comunicato, l’infrazione è stata segnalata da un collaboratore della Procura Federale, che ha osservato Guendouzi rivolgersi ai sostenitori della squadra avversaria con gesti ritenuti provocatori. Il Giudice Sportivo Lazio, valutata la dinamica dell’episodio, ha dunque optato per una multa pecuniaria, evitando però di applicare ulteriori misure disciplinari che avrebbero impedito al centrocampista di scendere in campo nella prossima giornata.

La decisione rappresenta un sospiro di sollievo per il tecnico biancoceleste, che potrà contare su Guendouzi per i prossimi impegni stagionali. Allo stesso tempo, richiama l’attenzione sull’importanza del comportamento dei giocatori anche fuori dall’azione di gioco, aspetto su cui il Giudice Sportivo Lazio si è mostrato particolarmente attento nel comunicato diffuso.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Di seguito il passaggio integrale relativo alla sanzione:

AMMENDA DI € 5.000,00 – GUENDOUZI OLIE Matteo Elias Kenzo (Lazio): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale.

Il comunicato del Giudice Sportivo, come sempre, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per comprendere le decisioni ufficiali prese in ambito disciplinare e le conseguenze per i club e i giocatori coinvolti. In questo caso, la Lazio evita un’ulteriore perdita in organico, mentre Guendouzi dovrà fare i conti con una multa che sottolinea la necessità di mantenere sempre un comportamento corretto, soprattutto in momenti di forte tensione agonistica.

Giudice Sportivo Lazio, la decisione su Guendouzi dopo la protesta contro Collu nel finale della sfida di San Siro 23

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.