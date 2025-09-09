Lazio, giorno speciale: è l’anniversario del primo gol di Klose con la maglia della Lazio – VIDEO

Lazio, giorno speciale in casa biancoceleste: è l’anniversario del primo gol di Klose con la maglia della Lazio in Serie A – VIDEO

Il 9 settembre 2011 ha segnato un momento cruciale per la Lazio. In quella serata di campionato contro il Milan, l’attaccante tedesco Miroslav Klose, arrivato a Roma poche settimane prima, ha realizzato il primo dei suoi 54 gol in biancoceleste. Per celebrare il quattordicesimo anniversario di quella rete, la società capitolina ha condiviso sui propri canali social il video che rivive l’azione decisiva.

Il contesto della sfida contro il Milan

La gara si è disputata allo stadio Olimpico di Roma. Dall’altra parte, il Milan era allenato da Allegri, carismatico tecnico che avrebbe condotto i rossoneri a successi nazionali. La partita viveva di un equilibrio tattico serrato fino al minuto 56, quando Klose ha scritto la storia.

Il gol e la reazione del pubblico

L’azione nasce da una lunga rimessa laterale che sorprende la difesa milanista. Il centravanti tedesco sfrutta un passaggio filtrante di Hernanes, centrocampista brasiliano noto per la visione di gioco, e con un tocco preciso supera il portiere. L’Olimpico esplode in un boato di entusiasmo: tifosi biancocelesti in piedi, bandiere sventolanti e caroselli sugli spalti.

La celebrazione sui social

Per commemorare l’evento, la Lazio ha pubblicato un video ricordo accompagnato da un post su Facebook, Twitter e Instagram. Nel clip si vede il momento esatto del gol, alternato a immagini dei festeggiamenti negli spogliatoi. La didascalia invita i tifosi a commentare con l’hashtag #KloseDay, generando migliaia di interazioni in poche ore.

Miroslav Klose, attaccante della nazionale tedesca campione del mondo nel 2014, è diventato una leggenda per la Lazio grazie alla costanza realizzativa e al carisma. Il suo primo gol contro il Milan ha inaugurato una carriera in maglia biancoceleste costellata di traguardi: da capocannoniere a protagonista in Europa League.