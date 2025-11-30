Lazio, Gila in serata “no”. Quali sono stati i voti nei confronti del giocatore laziale. Il punto

Una buona prestazione macchiata da un errore decisivo: la serata amara di Gila pesa sulla sconfitta della Lazio a San Siro.

La sconfitta della Lazio a San Siro porta con sé molte riflessioni, ma uno dei temi più discussi riguarda la prestazione di Gila. Il difensore spagnolo, protagonista di una gara in buona parte positiva, è però incappato in un errore pesante che ha finito per segnare l’intero incontro. La rete decisiva di Rafael Leao nasce infatti da una sua disattenzione: Gila perde il tempo dell’anticipo e si lascia sfilare alle spalle l’attaccante rossonero, che così può depositare il pallone dell’1-0 da pochi passi, punendo la Lazio nel momento più delicato.

Un episodio che pesa ancora di più considerando come Gila, nei minuti iniziali della partita, fosse stato uno dei più pericolosi della Lazio. Su un calcio piazzato aveva colpito di testa in modo preciso, sfiorando il gol del vantaggio: solo un intervento prodigioso di Maignan gli ha negato la gioia personale. Una giocata che aveva dato fiducia alla squadra e che sembrava preludere a una serata importante per lui e per l’intera retroguardia biancoceleste.

Il finale, però, racconta una storia diversa. La Lazio, che aveva costruito una partita ordinata e attenta, paga a caro prezzo quell’unica leggerezza difensiva. Per un centrale come Gila, solitamente puntuale, pulito negli interventi e molto concentrato, una disattenzione così evidente è stata sorprendente. Anche per questo i quotidiani hanno giudicato la sua gara con valutazioni severe, pur riconoscendo la buona prestazione complessiva della Lazio.

Le pagelle non lasciano spazio a interpretazioni.

Corriere dello Sport: Gila 5.

La Gazzetta dello Sport: Gila 5.5.

Il Messaggero: Gila 4.5.

La serata di San Siro rimane quindi un’occasione mancata per la Lazio e per Gila, che aveva iniziato con personalità ma ha finito per essere il simbolo del momento decisivo che ha condannato i biancocelesti. Nonostante questo, il difensore resta una pedina fondamentale nel progetto della Lazio, e da una caduta come questa potrà solo trarre esperienza. In casa biancoceleste c’è fiducia nel fatto che Gila saprà reagire e tornare subito ai livelli che ha mostrato nelle ultime settimane.

