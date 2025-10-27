Lazio, Gila ha voluto esprimersi così tra mercato e la vittoria con la Juve - Lazio News 24

Lazio, Gila si esprime così su quella che è stata la gara con la Juve: rimarcando anche il mercato

La vittoria della **Lazio contro la Juventus ha avuto un sapore particolare, e in conferenza stampa è intervenuto anche il difensore biancoceleste Mario Gila, il quale non ha lesinato osservazioni acute sul momento della squadra e sul contesto societario. Dopo il successo per 1-0 ottenuto con il gol fulmineo di Toma Bašić, Gila ha preso la parola in veste sia di atleta che di componente di un gruppo che vuole risalire e dare una scossa.

«Questo successo della Lazio ha un’importanza enorme», ha detto Gila. «Prendere questi tre punti è stato fondamentale perché ci conferma la continuità dopo quanto fatto a Bergamo. Siamo in emergenza, certo, ma ottenere risultati importanti in queste condizioni è positivo: ci dà grande grinta». Il riferimento al periodo difficile è chiaro: la Lazio ha vissuto momenti tutt’altro che facili, ma vuole voltare pagina.

Interpellato sulla rinnovata consapevolezza del gruppo, Gila ha risposto: «Sì, è vero: la responsabilità è di tutti. Non stavamo raccogliendo i risultati che meritiamo e siamo ancora in una zona della classifica che non rispecchia la Lazio che conosciamo. Dobbiamo andare avanti». In questo quadro, ha aggiunto un commento più netto sui rapporti con la società: «La società non ci ha aiutato sul mercato, ma è una fase che abbiamo deciso di lasciare indietro. Il tempo passa e non puoi vivere di scuse: se lo fai, le società ti superano. All’inizio non siamo stati all’altezza del mondo Lazio e per questo ribadisco che la responsabilità è sempre più grande».

Sul tema rinnovo contratto, Gila ha fatto sapere: «Io qua sono contento. È vero che scade nel 2027, sono cose a cui dovrò pensare». Il difensore ha spiegato che il ritorno in panchina dell’allenatore Maurizio Sarri gli ha dato molto: «Mi dà tanto, in fase difensiva ed in come ci fa lavorare: mi sento molto più in confidenza e in campo sto sempre meglio. La fiducia cresce. Sono contento di essere con lui. Sono un giocatore con tanta potenzialità: posso crescere ancora molto e lavoro per questo».

Infine, riflettendo su cosa peserà maggiormente al momento di un eventuale adeguamento contrattuale, Gila ha concluso: «Il giocatore che sono l’ho dimostrato io. Andare in scadenza ha vantaggi e svantaggi. Penserò a diversi fattori quando mi proporranno un adeguamento. Tengo molto alla Lazio, ma al momento non è ancora arrivata una proposta concreta. Serve aspettare».

Nel contesto del successo contro la Juventus, la Lazio mostra carattere e ambizione, e Gila rappresenta una voce schietta e motivata all’interno del gruppo. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato della situazione interna, tra voglia di rilancio, responsabilità e la consapevolezza che il cammino della Lazio passa anche da una stabilità societaria e da ritrovate certezze tecniche.

