Lazio, Gila quanto starà fuori? Il difensore dopo l’espulsione rischia di stare fuori per molto tempo

Lazio, quanto potrebbe stare fuori Gila? Spuntano fuori delle ipotesi concrete nei confronti del difensore biancoceleste

La Lazio vive ore di forte tensione dopo l’espulsione rimediata da Mario Gila nell’ultima gara di campionato. Il difensore biancoceleste, inizialmente ammonito per un intervento giudicato irregolare su Castro, ha poi ricevuto il cartellino rosso diretto dall’arbitro Fabbri. A complicare ulteriormente la situazione è quanto emerso dalle immagini televisive: Gila avrebbe rivolto al direttore di gara la frase “sei scarso”, ripetuta per ben due volte. Un comportamento che rischia di mettere nei guai il giocatore e, di conseguenza, la Lazio, già alle prese con una fase delicata della stagione.

La decisione finale spetterà al referto arbitrale, il documento ufficiale che Fabbri presenterà al Giudice Sportivo e che determinerà la sanzione. Nell’ambiente Lazio filtra poca fiducia: l’atteggiamento del difensore spagnolo potrebbe infatti costargli due giornate di squalifica, proprio nel momento in cui la squadra avrebbe bisogno di continuità e solidità nel reparto arretrato. Le partite contro Parma e Cremonese sarebbero quindi a rischio per il centrale, creando ulteriori problemi a mister e tifosi.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, la Lazio può sperare in una sanzione più leggera. Se il referto non dovesse riportare un’espressione particolarmente grave o offensiva, Gila potrebbe cavarsela con una sola giornata di stop accompagnata da una multa. In quel caso, il difensore salterebbe soltanto la sfida contro il Parma, tornando poi disponibile per la gara successiva.

Il precedente che più preoccupa l’ambiente Lazio è quello legato a Guendouzi: il francese fu espulso nel derby proprio per offese all’arbitro, e Sozza gli comminò due giornate di squalifica. Un caso che non lascia troppo ottimismo e che fa temere alla Lazio un epilogo simile anche per Gila. Ora non resta che attendere il verdetto ufficiale, consapevoli che ogni dettaglio potrà pesare sulle prossime mosse dei biancocelesti.

