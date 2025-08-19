Lazio, chiavi della difesa a Gila (e non solo). L'indiscrezione in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, la nuova coppia Gila-Provstgaard dà solidità alla difesa: numeri incoraggianti per Sarri

In vista dell’inizio della stagione, in casa Lazio cresce la fiducia attorno alla nuova coppia difensiva formata da Mario Gila e Victor Provstgaard. I numeri, tanto nella passata stagione quanto nelle recenti amichevoli estive, raccontano una solidità difensiva che fa ben sperare il tecnico Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già nei pochi minuti condivisi nel campionato scorso — appena 33 minuti totali — la Lazio non ha mai subito gol con Gila e Provstgaard contemporaneamente in campo. Una tendenza che si è confermata nel precampionato, durante il quale la squadra ha mostrato una crescente organizzazione difensiva, soprattutto con questa coppia centrale.

Nelle sei amichevoli disputate fino ad ora, in cinque occasioni su sei la porta della Lazio è rimasta inviolata quando Gila e Provstgaard sono stati schierati insieme. Nessun gol concesso contro Primavera, Avellino, Fenerbahçe e Burnley, mentre contro l’Atromitos i due hanno resistito per ben 73 minuti senza subire reti. Solo il Galatasaray è riuscito a interrompere questa imbattibilità, confermando comunque una media difensiva notevole.

Lazio, Baroni trova certezze nella nuova linea difensiva

Il lavoro di Sarri sulla fase difensiva della Lazio sta iniziando a dare i suoi frutti. L’ex allenatore del Verona ha posto fin da subito l’accento sull’equilibrio e sulla compattezza della linea arretrata, aspetti fondamentali per costruire una stagione solida, specialmente dopo gli alti e bassi difensivi registrati nello scorso campionato.

La sinergia tra Gila, sempre più leader silenzioso del reparto, e il giovane danese Provstgaard, è una delle note più liete del ritiro estivo della Lazio. La loro complementarità — fatta di senso della posizione, pulizia negli interventi e capacità di uscita palla al piede — sta convincendo anche i più scettici.

Lazio, verso l’esordio con certezze e ottimismo

Con l’esordio in campionato ormai alle porte, i dati incoraggianti provenienti dalle amichevoli rafforzano l’idea che la Lazio abbia trovato una coppia difensiva affidabile su cui costruire la nuova stagione. Gila e Provstgaard non sono più solo alternative, ma potenzialmente i titolari del futuro biancoceleste.