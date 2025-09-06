 Lazio, gennaio crocevia per i rinnovi di Gila e Romagnoli! Le ultimissime
2 ore ago

Lazio, gennaio sarà il crocevia decisivo per i rinnovi di contratto di Gila e Romagnoli! Le ultimissime sui due difensori

La Lazio si prepara a riattivare due fronti strategici in vista del 2026: il mercato in entrata e la revisione dei contratti. A partire da gennaio, il club biancoceleste potrà tornare ad acquistare, ma solo dopo aver generato un saldo positivo attraverso cessioni mirate. Parallelamente, si aprirà la possibilità di riformulare gli accordi contrattuali, attualmente congelati.

Tra i dossier più urgenti c’è quello di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, in scadenza nel 2027. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società ha già incontrato due volte il suo agente, Iván Camano, senza però raggiungere l’intesa sperata. La sensazione è che Gila possa avvicinarsi alla scadenza del contratto senza un rinnovo definito, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero.

Situazione simile per Alessio Romagnoli, esperto difensore italiano e leader della retroguardia laziale. Il suo adeguamento contrattuale è atteso da tempo: la promessa di un premio legato alla qualificazione in Champions League, fatta dal presidente Claudio Lotito al momento della firma nel 2022, non è stata ancora mantenuta. Durante l’estate ci sono stati nuovi contatti con il suo entourage, ma l’incontro previsto ad agosto è slittato per impegni del team Raiola. Si ipotizzano nuovi colloqui entro settembre.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, al momento, può solo stringere accordi verbali, che saranno formalizzati a partire da gennaio. Le recenti cessioni di Nicolò Casale e Loum Tchaouna hanno portato liquidità e alleggerito il monte ingaggi, risorse che potranno essere reinvestite nei rinnovi.

Tuttavia, prima di procedere con qualsiasi operazione, la Lazio dovrà attendere il verdetto degli organi di controllo, previsto tra metà e fine novembre. Solo allora il piano potrà essere attuato: acquistare nuovi giocatori e rivedere i contratti in sospeso.

